La papeterie Chapelle Darblay officiellement rachetée par la métropole de Rouen

La métropole de Rouen rachète Chapelle Darblay, l'usine de Grand-Couronne, au finlandais UPM. Une préemption votée à l'unanimité des élus ce mardi soir. L'opération de 9,6 millions d'euros au total doit favoriser ensuite le rachat et le redémarrage de la papeterie par Veolia/ Fibre excellence. Le consortium prévoit d'y recycler des vieux papiers et cartons et s'était porté candidat pour reprendre l'exploitation du site à l'arrêt.

Les défenseurs du maintien de l'usine ont longtemps argumenté que si la consommation de papier diminue il y a dans le même temps une explosion du PPO, papier pour ondulé, c'est à dire pour faire des cartons d'emballage.

C'est l'usine en France où a été inventé le recyclage papier. Nicolas Mayer Rossignol

Sauf recours de la part du groupe Samfi-Paprec qui s'était porté acquéreur, la papeterie pourrait être revendue rapidement assure le président PS de la métropole Nicolas Mayer Rossignol, invité ce mardi de France Bleu Normandie. "On se bat pour l'emploi et pour la transition écologique sur un territoire, pour l'économie circulaire" explique le maire de Rouen. "C'est un message politique fort -ajoute Nicolas Mayer Rossignol- pour dire on préempte, on ne va pas devenir papetier, nous, mais l'idée, c'est de racheter pour pouvoir éviter que le site soit perdu et réorienter derrière vers (...) un industriel crédible, en l'occurrence un consortium Veolia qu'on connaît bien en France et Fibre excellence, qui est un canadien."

à lire aussi La Métropole de Rouen va racheter et revendre la papeterie Chapelle Darblay pour sauver l'activité recyclage

Retrouvez ici l'interview de Nicolas Mayer Rossignol Copier

Tout en soutenant cette préemption l'opposition à la métropole par la voix de Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec les Elbeuf, et la centriste Marine Caron dénonce dans un communiqué des "tentatives dilatoires et même carrément démagogiques pour tenter d’empêcher l’arrivée d’Amazon sur notre territoire; renoncement au Contournement-Est avec menace de ZAD ; abandon du projet de casino au Chais à Vin ; réduction drastique du périmètre de développement du technopole du Madrillet".