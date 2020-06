La parenthèse enchantée pour les épiceries de proximité se referme

"Nous nous étions pliés en quatre pour eux ! Je pensais que certains clients allaient continuer à venir après la crise." Sylvie Franchetto est déçu. Pendant le confinement, cette gérante de deux petits commerces de proximité à Cognac La Forêt et Saint-Auvent en Haute-Vienne ne comptait pas ses heures pour ses clients. "Nous faisions des journées de 5h30 à 20h avec de nombreuses livraisons le mardi et vendredi. Nous étions au soutien de ses personnes le plus possible." Pendant la crise, la gérante du commerce familiale avait bouleversé ses habitudes fermant le commerce certains après-midi pour assurer un maximum de livraisons. Mais avec le déconfinement, ces nouveaux clients ont délaissé son commerce. "Ils nous ont oubliés. Ces clients sont repartis dans les hyper-marchés."

Les résidents de maisons secondaire sont partis

Même constat pour Maryvonne Navarro de la supérette "Panier Sympa" à Mansac en Corrèze. "Les paniers sont moins gros. Les gens sont repartis au travail et ne mangent plus chez eux le midi." Une nouvelle clientèle a surtout disparu. "On a aussi perdu une partie de nouveaux clients. Beaucoup de Brivistes, Toulousains, Parisiens. étaient venus se confiner dans leurs maisons secondaire. Mais avec la reprise du travail, eux aussi on disparu."

Mais cette période aura quand même attiré de nouveaux clients note Maryvonne. "Certains consommateurs quand même ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de faire quarante kilomètres pour faire des courses et que nous avions tous les produits du quotidien chez nous."

Cette période de confinement restera une parenthèse enchantée pour les épiceries de proximité. Pour certaines, sur un mois, le chiffre d'affaire a bondi de 30 à 50%.