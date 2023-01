La paroisse de Talence coupe le chauffage dans ses églises : "On n'a pas les moyens"

La mesure est radicale. Pour éviter de régler des factures de gaz qui ont été multipliées par cinq à Talence, la paroisse de la commune a décidé de couper le chauffage pour tout l'hiver. "Dans les deux églises on a opté pour ne pas rallumer le chauffage parce qu'on n'a pas les moyens tout simplement", explique le curé Eric Jaquennet qui a enfilé un pull derrière son aube pour célébrer la messe. Et de poursuivre : "On a mis un plancher anti froid en place à l'avant de l'église, et on invite les gens à se couvrir pour que les célébrations soient supportables."

ⓘ Publicité

"Par rapport au froid qui marque nos amis en Ukraine, ce n'est rien du tout."

Les fidèles qui viennent le dimanche à la chapelle de la Saint-Famille comprennent totalement la mesure. "On s'habille un peu plus chaud, ce n'est qu'une heure, concède Yves. Ce n'est pas dérangeant et je crois que tout le monde est concerné, ça ne m'empêchera pas de venir." Wiyao a mis une écharpe et un bonnet "c'est un tout petit effort."

Avec 10 degrés dehors, à peine plus à l'intérieur, il en faudra plus pour rajouter une épaisseur à Arnaud venu en chemise, manches retroussés. "Plus on est de monde, et moins on a froid. Aujourd'hui j'avais même un peu trop chaud. Le froid c'est dans la tête, le seigneur nous donne de la chaleur intérieure, sourit-il. La douleur est faible, elle est bien supportable. Par rapport à la joie que ça nous procure de venir, il faudrait qu'il fasse beaucoup plus froid pour qu'on s'en plaigne."

La curé Eric Jaquennet rajoute même : « Par rapport au froid qui marque nos amis en Ukraine, ce n’est rien du tout. »