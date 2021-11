La part de la voiture reste majoritaire dans les déplacements mais baisse peu à peu

Ces ménages sont représentatifs de 826.000 habitants dans 359 communes.

Chacun de nous se déplace en moyenne 3,4 fois par jour. Une fois sur quatre (24%) c'est pour faire des courses ou des démarches administratives. Une fois sur 5 (22%) pour aller au travail et 13% pour aller à l'école ou l'université.

Des différences géographiques entre Grenoble et le reste de la région urbaine

On prend sa voiture deux fois sur trois, en dehors de la Métropole et seulement une fois sur quatre dans Grenoble intra-muros. L'auto reste largement majoritaire pour les déplacements entre un et trois kilomètres. Cette enquête souligne la grande différence entre ceux qui ont à disposition un réseau de transports en commun dense, comme celui de M'tag à Grenoble, et les autres. Dans un cas 21 % des déplacements se font en train, en bus ou en tram. Dans l'autre, en milieu rural c'est seulement 7%. Idem pour le Vélo: sur la commune de Grenoble, c'est 12% des déplacements. Ailleurs c'est 2% . Les distances à parcourir et le relief font la différence. Enfin pour la marche : 25% des déplacements à la campagne et 43% dans la préfecture.

Des évolutions entre 2010 et 2020

En dix ans, il n'y a pas de grande variation sur l'ensemble de la zone. Aujourd'hui la moitié des déplacements se fond en voiture, c'est un recul de six points. Et il y a 1,4 personnes par véhicule. En clair: pour trois voitures qui passent, il y a seulement une personne dans les deux premières et un passager en plus dans la troisième L'usage des transports en commun n'a pas varié. C'est toujours 11% pour les trains, les trams et les bus. La marche à pied est passé de 25 à 30% des déplacements et le vélo de 3 à 5 %. Une hausse exclusivement due à la capitale du Dauphiné où l'usage du Vélo a augmenté de 50% en dix ans.

Par contre, l'intermodalité est en léger recule sur cette période. Seulement 3% des déplacements change de moyen de transport en cours de trajet.

Ces enquêtes ont lieu environ tous les dix ans.s