La passerelle de la gare de Poitiers en travaux pour deux mois

Poitiers, France

Les travaux de la passerelle de la gare, qui ont débuté lundi 17 juin, devraient prendre fin le 2 septembre a annoncé la ville de Poitiers. La passerelle va être entièrement rénovée, "elle avait besoin d'un coup de neuf" explique le conducteur de travaux David Linard. Le tablier et la structure, en proie à la saleté et à la rouille, vont être nettoyés, le toit en tôle remplacé et une nouvelle couche de peinture appliquée. Seule nouveauté : un système d'éclairage extérieur va être installé.

Des perturbations aussi pour les automobilistes

En plus de la passerelle de la gare, la ville va donner un coup de neuf aux escaliers et escalators menant au boulevard Solférino ainsi qu'à la passerelle enjambant le boulevard Solférino. Cette passerelle, tout comme celle de la gare, est déjà fermée. L'accès aux escaliers sera lui fermé à partir du 27 juin. Un chemin de contournement a été mis en place pour les quelques 1,3 million voyageurs annuels de la gare de Poitiers.

Une dizaine d'entreprises locales seront impliquées pendant toute la durée des travaux. © Radio France - Vincent Hulin

Les piétons et les voyageurs fréquentant la gare de Poitiers ne sont pas les seuls à être impactés. Le tunnel du boulevard du Grand Cerf sera fermé la semaine prochaine, du lundi 24 au vendredi 28 juin. La circulation autour du rond-point de la gare en sera grandement compliquée. Les voies de droite et de gauches seront ensuite fermées chacune leur tour jusqu'à la mi-août.

Un coût de 400 000 euros pour la ville de Poitiers

Le coût de ces travaux pour la ville de Poitiers se chiffre à 400 000 euros. Le propriétaire de l'Espace 107, le bâtiment sur lequel débouche la passerelle depuis la gare, procède lui aussi à des travaux d’embellissement, de manière coordonnée avec la mairie, et a déboursé 500 000 euros.

Pour la ville, l'objectif de ces travaux est clair : il s'agit de faciliter le trajet en la gare et le centre-ville. "Il faut que ce soit plus facile de se repérer, que le chemin soit plus pratique et plus joli aussi," explique l'adjoint au maire de Poitiers Francis Chalard. Ainsi, des photos XXL de monuments de la ville de Poitiers ainsi que des peintures murales devront à terme venir décorer ce parcours entre la gare et le centre-ville.

Ce chantier s'inscrit dans le cadre du renouvellement du quartier de la gare, que les autorités locales veulent rendre plus attractif. "Avoir une gare dans le centre-ville, à 1h18 de Paris, c'est un atout incroyable, affirme Francis Chalard, nous recevons beaucoup de demandes pour des bureaux autour de la gare."

L'année dernière, la fréquentation de la gare a grimpé de 16%, faisant de la rénovation du parcours menant au centre-ville, véritable "porte d'entrée" de Poitiers, un enjeu économique important pour la mairie.