La passion d'un producteur de noix

A 400 m. d'altitude, Montmiral fait face au Vercors. Dans cette région de la Drôme des collines, la production de la noix est une tradition. C’est donc sans surprise que nous sommes ici dans la zone d'appellation “ Noix de Grenoble A.O.P (Appellation d’origine protégée) ”.

Christian Nagearaffe est né dans ce village. Depuis son enfance, il “ baigne dans la noix de Grenoble”. “ Quand on allait à l'école, on ramassait les noix à la main. Il faut savoir que quand on la ramasse à la main, elle tache les doigts. On reconnaissait les fils d'agriculteurs et de producteurs car ils avaient les mains noires au mois d'octobre, pendant la récolte des noix. “ raconte-t-il.

Trois variétés traditionnelles composent l’A.O.P : la Franquette, la Maillette et la Parisienne. L ’A.O.P. a plus de 93 ans, elle a été définie en 1938, ce produit a donc une véritable histoire. Ils existent des traces de noyers et de la culture de la noix dès 1780. Cet arbre et son fruit s’inscrivent dans le patrimoine régional.

Christian Nagearaffe a réhabilité un bâtiment d’élevage pour le reconvertir en atelier de transformation. Sans commercialiser de noix ou de produits dérivés pour l’instant, Christian teste beaucoup de choses. Il a eu la chance de côtoyer Alain Bernes, meilleur ouvrier de France. Avec lui, il a travaillé sur l'élaboration de recettes de transformations salées et sucrées. Il ne manque pas de projets gourmands.