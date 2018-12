La passion du bois partagée entre professionnels et particuliers à la menuiserie collaborative de Montpellier

La menuiserie collaborative de Montpellier met à disposition des professionnels et des particuliers un espace, des machines et de beaux moments de partage pour tous les passionnés du travail du bois.

Montpellier

On connaît bien aujourd'hui les espaces de co-working Un peu moins quand ils concernent des... menuisiers ! C'est tout le concept de la menuiserie collaborative, à Montpellier. Une coopérative fondée il y a tout juste un an : cet atelier partagé accueille des particuliers et des professionnels autour des métiers du bois. 180 utilisateurs en tout à ce jour, dont un tiers environ sont des professionnels.

À l'origine du projet : Yoann Lapeyronie et Olivia Liesse. Lui est ébéniste de formation et lorsqu'il a voulu s'installer à son compte, il s'est retrouvé confronté aux difficultés que connaissent tous les artisans qui se lancent, notamment l'investissement que requiert la création d'un atelier. "Ce sont des machines qui coûtent très cher, souligne-t-il, alors on a eu l'idée de monter ce projet pour mettre ce service à disposition et peut-être que lorsque la menuiserie fonctionnera d'elle-même, je pourrai en profiter !"

La "MCo" a trouvé son public

Le concept a tellement plu que certains professionnels ont fait de la menuiserie collaborative leur atelier permanent. Les autres viennent plus ponctuellement pour profiter d'un équipement, d'une machine qu'ils n'ont pas dans leur propre atelier. Chez les particuliers, la "MCo" de son petit nom, crée même des vocations puisqu'ils sont quelques-uns à préparer le CAP menuiserie.

Les particuliers ne sont évidemment pas lâchés seuls dans ce grand atelier, rempli de machines dangereuses pour les néophytes. "Il faut passer par des formations pour travailler en sécurité et en qualité", précise Yoann Lapeyronie. La formation d'entrée est obligatoire pour tous, elle présente la sécurité, les comportements à adopter dans l'atelier, l'usage des équipements. Elle coûte 45 euros. Ensuite, chacun opte pour la formule qui lui convient : un abonnement au mois à 70€ ou une carte de 10 entrées à 130€. La MCo est ouverte en journée en semaine pour les professionnels, les mardi et jeudi soirs pour les particuliers, avec des temps mixtes le vendredi et deux samedis par mois.

L'atelier partagé met à disposition des machines pour les professionnels et les particuliers © Radio France - Marie Rouarch

Qui dit passion, dit partage, on se régale ! - Stéphane, menuisier

La MCo crée de la synergie entre professionnels, mais aussi entre professionnels et particuliers. Les pros prodiguent leurs conseils aux débutants et sont parfois surpris de la qualité des projets des néophytes. "Le partage du savoir, c'est quelque chose qui me plaît dans le métier, témoigne Stéphane, menuisier à son compte depuis un an, je suis même très étonné de voir des gens si performants dans le métier en étant des amateurs complets".

Julien, lui est informaticien. Il cherchait depuis un moment un lieu "pour sortir de (s)on garage et apprendre des techniques". Il a trouvé tout ça à la menuiserie collaborative, où il fabrique tables, marches et même paire de skis ! "On fait des vrais skis, hauts de gamme, très jolis ! L'idée c'est de les tester dès cet hiver. C'est ce que ce genre de lieu rend possible. Les machines nous permettent de faire un super boulot, fini, performant", s'enthousiasme-t-il. Et avec le conseil des pros, le travail va plus vite et est bien plus réussi.

La menuiserie collaborative propose aussi des ateliers pour réaliser vos cadeaux de Noël en bois. Ils auront lieu les 1er et 15 décembre 2018.

La menuiserie collaborative se situe au 169 rue Georges Auric, ZAC Tournezy, à Montpellier.