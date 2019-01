La "patate" nouvel eldorado pour des agriculteurs de Domois au Sud de Dijon

Des agriculteurs installés sur une exploitation familiale au Sud de Dijon n'y arrivaient plus avec leurs céréales... Ils ont eu l'idée de transformer les pommes de terre produites sur la ferme et de les vendre eux mêmes sous forme de frites notamment. Bingo ! Leurs productions s'arrachent.

Domois - Fénay, France

Les rois de la patate se trouvent à Domois, un hameau de Fénay au Sud de l'agglomération Dijonnaise... Cette exploitation céréalière familiale, "la Sans Fonnaise" exploite 150 hectares de terres, dont 15 en pommes de terre. En 2015, ses responsables, en ont eu assez d'être dépendants des cours du marché. Des cours qui font le yoyo pouvant passer de 20 à 300 euros la tonne d'une année sur l'autre de manière quasi irrationnelle !

Ne plus être dépendant des cours du marché

Pour y remédier ils ont décidé de transformer leurs patates et de les vendre en direct : en filet ou en frites fraîches, en cubes, en lamelles le tout sous vide. Ils sont les seuls dans la région et ça cartonne ! Catherine Cagnol assistante de direction à "La Sans Fonnaise" revient sur une idée géniale: se rapprocher des collectivités territoriales. "L'idée c'était de partir de la pomme de terre sortie des champs, de la laver, de l'éplucher, de la travailler, de la couper à façon, de la mettre en sachet pour la distribuer aux lycées et aux collèges ainsi qu'aux restaurateurs" explique Catherine Cagnol.

Catherine Cagnol Copier

"On a démarré avec 500 kilos de patates par mois en 2015, aujourd'hui on est à près de 20 tonnes transformées et vendues"

Les exploitants contactent les Conseils départementaux et régionaux qui se sont révélés "très intéressés par ce projet". "En fait ils nous ont beaucoup aidé, ils nous ont ouvert les portes des collèges et des collectivités. Ils nous ont donné tout leurs listings. Et aujourd'hui on travaille avec plus de 50 collèges et lycées qu'on livre toutes les semaines. Nous avons également une trentaine de restaurateurs avec lesquels nous travaillons sur Dijon." Au début cette petite affaire de la patate a débuté doucement avant de s'emballer très rapidement. "On a démarré avec 500 kilos par mois en 2015, aujourd'hui on en est à près de 20 tonnes par mois de pommes de terre transformées et vendues".

Alex, patron du restaurant "les Friands Disent" à Dijon sert des frites fabriquées avec les patates de Domois © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les restaurateurs fidèles aux pommes de terre de "la Sans Fonnaise", Alex, patron des "Friands Disent" rue Monge à Dijon. "Cela fait deux ans qu'on leur achète des sachets de frites. Au départ c'était pour se démarquer des autres. Parce que souvent dans les restaurants on sert des frites surgelées avec les burgers. Chez nous comme on propose des burgers un peu atypiques dans lesquels on essaie de mettre de bons produits, on voulait continuer sur cette lancée" sourit Alex. Aux "Friands Disent" on vend entre 100 et 150 kilos de frites chaque semaine environ. Celles de "la Sans Fonnaise" sont un petit plus pour les clients. "Ce sont des frites du coin, produites par de vrais agriculteurs. C'est du frais, il n'y a rien de rajouté dedans. Il n'y a pas de conservateurs comme on peut en trouver dans certaines frites surgelées".

Alex, patron du restaurant "Les Friands Disent" rue Monge à Dijon Copier

L'une des clientes du restaurant © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce mercredi midi dans la salle du restaurant, deux clientes goûtent les fameuses frites. "Elles sont bien molles à l'intérieur et bien croustillantes à l'extérieur moi je trouve que c'est l'équilibre parfait pour une bonne frite!" explique l'une d'elle. "Un bon goût de pomme de terre comme je les aime" commente son amie. Des frites faites à partir de patates qui ont poussé à moins de 10 km de là. "Vous me l'apprenez -explique l'une d'elle- je trouve ça magnifique, moi j'adore ces contacts direct avec les producteurs". Son amie demande: "et les particuliers peuvent aussi acheter ces frites ou bien c'est réservé aux professionnels ?"

Photo de la plaquette de présentation de l'exploitation agricole: les terres à Domois et la ligne de production en Alsace. © Radio France - Thomas Nougaillon

Près de 200 000 euros de Chiffre d'Affaire annuel grâce aux patates

Ce business de la patate fonctionne tellement bien que "La Sans Fonnaise" qui sous-traite la coupe et le conditionnement de ses patates en Alsace va investir entre 300 et 500 mille euros pour se doter d'une ligne de production à la ferme de Domois. Le permis de construire vient d'être validé. De nouveaux bâtiments vont voir le jour à Domois d'ici fin 2019. "A terme la capacité optimale de cette ligne de production atteindra 300 tonnes par mois" peut on lire dans la plaquette de présentation de l'exploitation. Avec près de 60 clients "La Sans Fonnaise" approche d'ores et déjà les 200 000 euros de Chiffre d'Affaire annuel. Et pour répondre à la jeune cliente: oui les particuliers peuvent aussi se rendre sur l''exploitation pour faire leurs emplettes. Par ailleurs la ferme organise, en compagnie d'autres producteurs (viandes, miels, vins...) un week-end portes ouvertes chaque année au mois d'octobre.

Les pommes de terre emballées dans des sachets plastique sont prêtes à être livrées par "la Sans Fonnaise" © Radio France - Thomas Nougaillon

