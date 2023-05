La patinoire coûte cher à Bourgueil, trop cher selon la Chambre régionale des comptes

La Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire s'est penchée sur les finances de Bourgueil et elle a des choses à dire. Dans un rapport, celle-ci alerte sur leur gestion. Une gestion impactée, selon elle, par le coût de la patinoire.

Un équipement énergivore pour une commune rurale

Un équipement singulier dans une zone rurale, et qui pèserait désormais trop lourd pour les finances de cette petite ville d'Indre-et-Loire. Et pour l'affirmer, la Chambre régionale des comptes s'appuie sur un chiffre, celui du montant du déficit occasionné par la patinoire, 180.000 euros par an. Et ça, c'était avant la crise énergétique. Ce chiffre devrait donc exploser avec la flambée des prix. Cette année à Bourgueil, celui de l'électricité a été multiplié par 2,2, celui du gaz par 3,1.

Augmenter la fiscalité ? Le prix du billet ?

Tout cela, le maire de Bourgueil ne le nie pas, même s'il assure que ses finances sont saines. Il affirme réfléchir depuis quelques temps déjà à la meilleure façon de faire des économies. Un groupe de travail planche sur le sujet. Des études sont lancées. Plusieurs pistes sont ouvertes. Par exemple, optimiser l'outil de production de la glace, très énergivore. Augmenter aussi la fiscalité. Augmenter également le prix du billet, ou ne l'augmenter que pour les non bourgueillois, qui représentent 85% de la clientèle.

Maintenir la patinoire ? "La question est fortement posée"

L'autre piste étudiée, c'est de resserrer la saison d'ouverture de la patinoire sur seulement quelques mois dans l'année. A la question de savoir d'ailleurs si un tel équipement est encore pertinent dans un contexte de réchauffement climatique, le maire répond, sans détour. "La question est fortement posée".

A Bourgueil, les résultats des études seront connus d'ici un mois, le maire dit espérer de premières mesures d'économies courant juin.