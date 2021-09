La patinoire de l'UCPA Sport Station ouvre ses portes à Reims

Les Rémois retrouvent enfin la glace. Après la fermeture de la patinoire Albert 1er depuis près d'un an, à cause de la crise sanitaire du Covid-19, un nouvel établissement a ouvert ses portes ce mercredi 22 septembre. La patinoire de l'UCPA Sport Station est désormais prête à accueillir du public.

800 mètres carrés de glace

Et ce jour d'inauguration a convaincu quelques Rémois, toutes générations confondues. Ils étaient entre 120 et 150 selon les responsables des lieux : "C'est super pratique, pour beaucoup de gens ce n'est pas loin et c'est très agréable", confie Thibault. "C'est la première fois que j'en fais, explique Nathan, 20 ans. Je suis tombé une dizaine de fois déjà, j'ai mal aux fesses !"

Thierry, lui, enchaîne les tours sur les 800 mètres carrés de glace à disposition ici : "Je n'ai pas chaussé de patins depuis un an et demi. Je n'ai pas trop perdu. C'est bien d'avoir ouvert une patinoire en centre-ville, mais elle est un peu petite."

École de glace et nocturnes

À quelques pas du complexe aqualudique, la patinoire de l'UCPA Sport Station attire déjà les familles comme Marie et ses deux filles : "On était à la piscine et elles ont voulu venir ici. On passe un très bon moment." Les enfants et leurs sourires sont nombreux en ce premier jour d'ouverture. Certains ont d'ailleurs participé aux premiers cours dispensés par l'école de glace, le matin.

Pour les plus âgés, des nocturnes sont également organisées par la patinoire. Chaque semaine, les jeudis, vendredis et samedis, l'établissement est ouvert de 20 heures à minuit, avec un DJ résident pour l'ambiance.