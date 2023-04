La patinoire de Saint-Quentin fermera pendant cinq mois pour faire des économies d'énergie

La patinoire de Saint-Quentin, "La Bulle", restera fermée du 1er mai au 30 septembre, annonce ce vendredi matin l'agglomération du Saint-Quentinois. "Le renchérissement du coût de l'énergie depuis plusieurs semaines a fortement impacté la gestion des équipements de loisirs en France", détaille le communiqué. L'agglomération espère ainsi "réduire les consommations énergétiques de près d'un tiers de mai à septembre."

"On va économiser 542 MWh, explique à France Bleu Picardie le directeur de La Bulle, Rudy Foucaut. C'est plus de la moitié de la consommation d'électricité de l'ensemble du complexe. On avait déjà mis des mesures en place dès le mois de décembre, en passant 70% du bâtiment à l'éclairage LED, en réduisant les horaires d'ouverture de la partie aquatique et en baissant la température d'un degré. Le centre aquatique et le fitness ont fermé pendant 39 jours au début de l'année, toujours pour économiser."

Des compensations pour les usagers

Les séances des enfants inscrits au sein de l'école de glace seront annulées et remboursées, les abonnés mensuels ne seront pas prélevés de mai à septembre. Reste à trouver une solution pour les cinq salariés de la patinoire, qui devraient être affectés "à d’autres fonctions durant la fermeture".

Le fermeture de la structure permettra également de déglacer la patinoire et réaliser des travaux sur les installations.

Fermeture chaque été jusqu'en 2028

L'agglomération annonce également la fermeture de la patinoire chaque année du 1er juin au 30 septembre "jusqu'à la fin du contrat liant le délégataire à l'Agglomération prévue en 2028", "pour continuer d'assurer un service public de qualité aux usagers, en toute sobriété et avec responsabilité".