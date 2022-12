La pâtisserie Battut à Aubusson en Creuse ferme pour Noël faute de personnel

Cela fait 27 ans qu'elle fait des bûches de Noël pour les Creusois, mais cette année, la pâtisserie Battut d'Aubusson gardera porte close pour les fêtes de fin d'année. La patronne a décidé de fermer temporairement à partir du 19 décembre, faute de personnel.

Après le décès brutal de son mari Alain cet été, Christine Battut se retrouve seule en boutique. Son unique salariée part mi-décembre. Elle cherche depuis un mois et demi un remplaçant, mais elle n'a reçu aucune candidature : "pas un appel, pas une visite, rien !" Sa voix tremble : "C'est un peu dur de fermer, mais j'espère que ça ira mieux en janvier."

Cette affiche est placardée devant la pâtisserie Battut. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Pas de bûche de Noël

Renoncer à Noël et Nouvel an représente un gros manque à gagner pour la commerçante. "C'est dommage, mais c'est comme ça, j'espère que ça ira mieux en janvier..." Autour d'elle, nombreux sont ses collègues qui peinent également à recruter des ouvriers pâtissiers.

La nouvelle attriste les Aubussonnais comme Mado : "J'y vais souvent parce que je suis très gourmande, c'est un régal ! Il y a toujours de la queue le dimanche. C'est dommage, j'espère qu'elle va continuer, mais la dame à la caisse travaille tout le temps, elle n'a que son dimanche après-midi et son lundi, elle doit avoir besoin de repos... On ne comprend pas pourquoi certains ne se précipitent pas pour travailler."

Outre les pâtisseries, l'établissement Battut est renommé pour ses pâtés aux pommes de terre : "les meilleurs du coin", confie un client fidèle. Sylvie, commerçante et voisine de la pâtisserie, regrette cette fermeture temporaire : "Ca va nous faire un gros vide, parce que ça fait toujours une masse de clients qui passe. C'est un commerce qui marche bien."

Un commerce à reprendre

La pâtisserie Battut fermera à partir du 19 décembre et pour l'instant, il n'y a pas de date de réouverture précise, ce sera sans doute courant janvier. Madame Battut cherche une ou un salarié en pâtisserie et est prête à des concessions : "Si on retrouve quelqu'un, je pense qu'on fermera deux jours par semaine, ça motivera peut-être les troupes..."

Faute de salarié, elle voudrait trouver un successeur pour lui vendre son commerce : "Il faut laisser la place aux jeunes ! On a beaucoup de travail, il y a de l'avenir pour quelqu'un qui veut se lancer."