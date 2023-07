La pâtisserie Christian change de propriétaire

La pâtisserie Christian, véritable institution à Strasbourg, a une nouvelle propriétaire : "Madame Ubonlert, amoureuse de l’Alsace, tombée sous le charme de l’entreprise", précise un post Facebook sur le compte de l'entreprise. C'est Carole Schug qui prendra la direction générale, et Julien Cirino, formé par Christian et Christophe Meyer, et "qui dirige le laboratoire depuis de nombreuses années" sera le pâtissier en chef.

"Tous nos salariés veilleront à ce que notre âme reste inchangée , résume le message, qui se veut rassurant pour la clientèle habituée. Mêmes gâteaux, mêmes chocolats, même restauration, même équipe, même nom et surtout même esprit !"