"On n'a pas de vague de faillites d'entreprises" dit le patron du Medef en Haute-Garonne

Pierre-Olivier Nau président du Medef en Haute-Garonne et patron de Manatour, entreprise spécialisée dans le tourisme et la culture, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi 18 février.

Airbus vient de présenter des bénéfices historiques de 4 milliards d'euros en 2021, notamment grâce aux activités spatiales. Bien sûr, on l'imagine, c'est une bonne nouvelle pour la région toulousaine...

C'est évidemment une très bonne nouvelle !

Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ses bénéfices record, les entreprises ne devraient pas mieux partager le gâteau ? Il y a eu une manifestation hier, des salariés de Thalès. Le syndicat Force ouvrière affirme que 130 millions d'euros ont été distribués aux actionnaires, mais qu'il n'y a pas eu d'augmentation suffisante. Est ce que le partage est suffisamment bien fait ?

En tant que patron, alors d'abord, je n'irai pas m'ingérer dans la politique salariale des entreprises adhérentes du Medef ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas mon sujet. Oui, il y a un sujet salarié en France qui est lié d'ailleurs à la pénurie de main d'œuvre dans certains secteurs, notamment dans l'industrie. Je regarde simplement les faits. Aujourd'hui, plusieurs branches professionnelles sont en train d'attaquer des négociations avec les organisations salariales pour toucher à la question des salaires. Le sujet est regardé de près et c'est important. Cela dit, la reprise de la production et des commandes chez Airbus ne doit pas nous faire oublier que 2021 est une forme de rattrapage par rapport à 2020, qui était extrêmement pauvre, vous le savez. Donc, restons raisonnables. Attendons de voir comment cette année 2022 se passe en termes de transition et assureront d'abord de la capacité de la chaîne toute la chaîne de fournisseurs d'Airbus et tout l'environnement sa capacité à assumer cette reprise.

Vous parliez de problèmes d'attractivité dans l'industrie. Est ce que ce n'est pas justement en payant mieux les salariés qu'on arrive à attirer les gens aussi?

C'est sûr que le salaire est une partie de la réponse, mais certainement pas la seule. Les questions de formation, de l'attractivité de ces métiers là en général, et des jeunes et de l'envie de travailler des plus jeunes. Donc, il faut se pencher sur ce sujet. Rendre l'information disponible, les rendre les plus séduisantes possible.

Les sous traitants sont nombreux dans la région. Pour l'aéronautique, ils ont souffert de la crise du covid. Est ce que, justement, cette bonne santé de l'aéronautique va rejaillir sur eux ?

Ça y est, récemment, je lis des choses sur eux puisqu'ils ont du travail, c'est une très bonne nouvelle. Encore une fois, c'est un défi gigantesque aussi d'assumer ses cadences de production et les hausses annoncées.

Ils vont avoir du mal à suivre la cadence ?

Il va y avoir un sujet. Pour certains, c'est très lentement la capacité à rembourser les prêts garantis par l'Etat. Donc on doit regarder ça d'extrêmement près, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on parlait des salaires à l'instant. Avant d'augmenter les salaires, il faut être capable d'abord de rembourser cette dette là et d'assumer les commandes le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que je me permettrai d'insister sur ce point. Quoi? C'est un point de tension très vive. Mais oui, elles vont bénéficier de la reprise de ces entreprises, de la supply toulousaine et beaucoup plein de l'Occitanie en général. C'est un point très, très positif, mais il faut accompagner ces entreprises. Les cadences vont être extrêmement fortes, la demande est très forte. La pénurie de main d'oeuvre est là, donc il faut pouvoir recruter. Il faut que les formations soient disponibles.

Vous êtes patron du Medef. Vous représentez aussi la branche hôtellerie restauration. Les discothèques ont ouvert ce mercredi. C'était une bonne nouvelle et c'était attendu ?

C'était attendu depuis un bon moment. Effectivement, le secteur cafés, hôtels, restaurants souffre encore énormément. On va devoir encore négocier pour un étalement des dettes pour certaines entreprises qui ont souffert depuis depuis plusieurs mois. Oui, c'est une bonne nouvelle qu'elles réouvre, bien sûr.

On annonçait une vague de fermetures avec la crise. Quid ?

Pour l'instant, il n'y a pas de vague de fermetures et pas de vague de faillites. Les statistiques des tribunaux de commerce sont extrêmement faibles et donc pour l'instant, grâce à la prévention, grâce à l'intervention de l'Etat, il faut le reconnaître. Mais il faut arrêter le "quoi qu'il en coûte", il faut accompagner au cas par cas, bien sûr, les entreprises qui souffrent encore. Et on va avoir un point d'observation fort à partir d'avril, à peu près quand on va devoir commencer pour certains à rembourser les PGE.