La patte de Georges Blanc bientôt dans un restaurant de Dijon

Le célèbre restaurateur trois étoiles à Vonas, dans l'Ain, offre prochainement son nom et son expertise au futur propriétaire du restaurant "Le Pré Aux Clercs" place de la Libération à Dijon.

Une pincée de Georges Blanc. Les futurs plats de l'actuel restaurant "Le Pré aux Clercs" auront un goût de trois étoiles, sans pour autant les posséder. Le cuisinier Georges Blanc, propriétaire et chef d'un restaurant trois étoiles dans l'Ain, va lui prêter son nom et lui offrir ses conseils. Beaucoup de changements donc dans cette enseigne dijonnaise qui s'apprête à changer de gérant.

Du nouveau au "Pré Aux Clercs"

Aujourd'hui aux mains du chef Jean-Pierre Billoux, épaulé par son fils Alexis, "Le Pré Aux Clercs" pourrait en effet être cédé très prochainement. Le compromis devrait être signé ces prochains jours. Le nom du potentiel acquéreur circule déjà.

Ce serait Jean-Paul Madaleno, déjà propriétaire de la brasserie St Georges by Georges à Chalon-sur-Saône. Georges Blanc y élabore la carte et les menus chaque mois, et concocterait donc aussi les menus du futur établissement dijonnais.