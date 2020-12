La pause quotidienne réduite à 27 minutes : les ouvriers de SMRC à Rougegoutte font grève

"On nous prend pour des robots" lance Agnès, ouvrière au montage des planches de bord du sous-traitant de PSA, SMRC, à Rougegoutte, dans le Territoire de Belfort. La salariée travaille depuis 15 ans pour l'équipementier automobile et a rejoint une cinquantaine de ses collègues devant l'usine pour répondre à l'appel de la grève lancée par l'intersyndicale de l'entreprise. Force Ouvrière, CGT, et CFE-CGC dénoncent la volonté de la direction de réduire la pause quotidienne : les salariés des ateliers de production n'auraient plus le droit qu'à 27 minutes de pause sur une journée de 8 heures de travail, contre 50 minutes de pause jusqu'à présent. D'autre part, les organisations syndicales s'inquiètent du projet défendu par la direction, à savoir la disparition des 15 jours de RTT, la réduction de 10% du coût du travail de nuit, et la réduction de la prime vacances de 20%.

Les cadres épargnés, les ouvriers concernés : un sentiment d'injustice

"Au départ, je n'étais pas prête à sortir faire la grève" témoigne Laura, embauchée depuis 4 ans après 2 ans d'intérim, cheffe de ligne, à la tête d'une équipe de 34 salariés. Elle explique qu'elle était prête à "faire abstraction des pauses. On va faire l'effort. Mais là ils touchent à tout le reste : on n'a plus de RTT, le pouvoir d'achat on le perd. On touche à ceux d'en bas. Il n'y a pas d'égalité. On touche qu'aux ouvriers, tout ce qui est cadres on touche pas à leurs RTT, ni à leurs voitures de fonction. Ca ne va pas, cela doit être pour tout le monde pareil. On arrive à saturation, là _ils sont en train de nous marcher dessus_".

Des salariés à bout

Agnès, 15 ans de SMRC derrière elle, craint pour sa santé physique : "On nous a augmenté notre productivité, sur certaines presses, il y a 2 ans, on devait produire 63 pièces à l'heure, et on nous a augmenté parfois brutalement le rythme en fabricant 83 pièces à l'heure. Derrière on nous réduit les temps de pause, je ne sais pas comment les gens vont tenir. On est cassés de partout vu les rythmes qu'on a. Ca fait mal, c'est pas grave, faut bosser. C'est le rendement avant l'homme. Mais quand on va arriver en retraite on sera dans quel état?" s'interroge la salariée.

La direction explique vouloir faire face à "l'agressivité des concurrents"

En effet, lors de la dernière réunion de négociation du projet "compétitivité France" qui a eu lieu en septembre dernier, la direction de SMRC a fait part aux organisations syndicales de sa volonté "d'améliorer la compétitivité" et d'assurer la "pérennité du site" car les "clients indiquent à chaque appel d'offre que nous sommes trop chers", que "les concurrents sont d'une grande agressivité", dans un contexte rendu difficile, où le chiffre d'affaire de l'entreprise était en recul de 66% sur la période avril-juillet 2020 comparé à la même période en 2019. En échange de la suppression des 15 jours de RTT annuels, de la réduction des temps de pauses, de primes, et du taux horaire sur les heures de nuit, la direction s'engagerait à ne pas mettre en place de "départs contraints, sauf circonstances exceptionnelles".

Des syndicats prêts à discuter mais ...

Les représentants du personnel ont refusé de signer ce projet "compétitivité". En réponse, la direction a donc dénoncé les accords relatifs à l'organisation et à la durée de travail. En clair : elle est revenue sur tous les acquis des ouvriers. Dans un courrier adressé aux syndicats, la direction dit toutefois "souhaiter vivement engager des négociations pour conclure des accords collectifs se substituant aux accords dénoncés".

On ne va pas vers les beaux jours

"On est pas contre la compétitivité, on sait que les marchés automobiles sont durs. Là ce qu'on reproche à notre direction, c'est qu'actuellement _ce sont les plus bas salaires qui sont touchés_. Ca me fait mal au cœur d'imaginer la petite dame de 58 ans accrochée au bout d'une presse à qui on va réduire son temps de pause, pareil pour les mousseurs dont le travail est très pénible" commenteGéraldine Faudot, déléguée syndicale centrale Force ouvrière. Son collègue de la CFE-CGC, David Buchwalter, délégué CFE CGC s'inquiète également : "On ne va pas vers les beaux jours, on recule socialement. Le Covid-19 sert de pretexte, on profite du coronavirus pour remettre en cause tous les acquis, et c'est dangereux. Et pour moi, ce n'est que le début, les prochains mois et prochaines années vont être compliqués". Les syndicats ont maintenant plusieurs mois devant eux pour commencer de nouvelles négociations avec la direction.