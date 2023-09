La pauvreté explose en Sarthe en 2023 selon le Secours Populaire

Chaque année, le Secours Populaire Français publie son baromètre de la pauvreté et de la précarité. Cette année, les chiffres sont mauvais, une situation constatée sur le terrain, en Sarthe.

Une situation préoccupante pour les mineurs

Après une explosion des bénéficiaires pendant la pandémie de covid, 2021 et 2022 ont été plus calme, mais en 2023, avec l'effet conjugué de l'inflation des produits alimentaires et des coûts de l'énergie, la fin des aides au carburant, les situations de pauvreté ont explosé, constate Maël Brillant, directeur général du Secours Populaire de la Sarthe : "Ne serait ce qu'au mois d'août, on a reçu près de 300 familles. À savoir qu'il y a à peu près 3,5 personnes en moyenne dans une famille. Donc ça fait près de 1000 personnes supplémentaires sur l'été par rapport à 2022." Et qui dit famille, dit enfants la plupart du temps, près d'un bénéficiaire sur deux est mineur s'alarme Maël Brillant : "On a 55 % de mineurs qui ne peuvent pas se nourrir dignement. Ce sont des familles qui ne parviennent pas à assurer l'alimentation, ne serait ce que le minimum vital à leur enfant."

Des records de précarité au niveau national

Des situations de détresses qui se retrouvent dans les chiffres nationaux du baromètre, qui battent tristement plusieurs records cette année :

- Un tiers des français n'arrive pas à assurer tous les repas (32%, un record, en hausse de 3 points,

- 45 % n'arrivent pas à régler tous les frais médicaux, un record, et 6 points de plus par rapport à 2022,

- 43 % ne peuvent pas manger des fruits et légumes tous les jours, un record et 6 points de plus par rapport à 2022,

- 45 % ont des problèmes pour régler leur facture d'énergie, un record, 4 points de plus qu'en 2022.

- 53 % n'arrivent plus à mettre de l'argent de côté, un point de plus qu'en 2022.

Une situation que Maël Brillant commente ainsi, après plusieurs années sur le terrain sarthois : "Je dirais qu'il y a une forme de diffusion nationale de la situation sarthoise. Parce qu'on est dans un département qui, depuis de longues années, est en cours de précarisation."

Des poches de pauvreté en Sarthe

Avec une géographie claire des "poches de pauvreté" en Sarthe : les quartiers prioritaires du Mans, mais également des zones rurales aux frontières du département, notamment près de Saint-Calais, Fresnay-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe ou la Ferté-Bernard. Des zones rurales qui bénéficient moins des aides du tissu associatif urbain, et que le Secours Populaire aide grâce à des Solidaribus.

Les familles monoparentales, souvent constituées autour des mères et les seniors sont plus durement touchés pa rla pauvreté. Une situation qui se retrouve aussi au niveau national.

Des paniers d'aide moins fournis

Le Secours Populaire est, lui aussi, frappé par la hausse des coûts de l'énergie et des produits alimentaires, une situation qui pousse l'association d'aide aux démunis à des choix difficiles, raconte Anne Claude Pavet, secrétaire générale du secours populaire de la Sarthe : "On va essayer de faire face à toutes les demandes, mais le seul problème, c'est qu'inévitablement, on aura des paniers qui seront beaucoup moins fournis, avec un peu moins de qualité. Et ça, pour nous, c'est un vrai crève-cœur. Parce que ça fait des années qu'on s'attachait à la qualité, mais là, on va être obligé de rogner dessus. On ne peut pas faire autrement si on veut venir en aide au plus grand nombre de personnes possible."

Elle appelle à un financement plus pérenne et durable de l'association par les pouvoirs publics, pour faire face à l'afflux du nombre de bénéficiaires.