L'Observatoire des inégalités publie, ce jeudi, son premier rapport sur la pauvreté en France. D'après ce document, la pauvreté frappe cinq millions de personnes en France. Elle s'est stabilisée entre 2013 et 2016 dans le pays, mais si l’on compare à 2006, le nombre de pauvres a augmenté de 630.000, indique l'observatoire.

Les prestations sociales permettent cependant à plus de cinq millions de personnes d’échapper à la pauvreté. Sans ce système indique le rapport, ce ne serait pas 14 % mais 22 % des Français qui vivraient sous le seuil de pauvreté (à 60 % du niveau de vie médian).

140.000 sans-abri en France, 2,1 millions de personnes vivent avec moins de 790 euros par mois

Selon l'observatoire des inégalités, la misère n’explose pas, mais 140.000 personnes sont dépourvues de tout logement. 2,1 millions vivent avec moins de 790 euros mensuels. Le rapport indique également que 80 % des personnes pauvres appartiennent aux milieux populaires, employés et ouvriers.

Les jeunes, plus touchés par la pauvreté

Premiers touchés par la pauvreté : les jeunes. Plus du tiers des plus pauvres sont des enfants et des adolescents. Et plus de la moitié des cinq millions de personnes pauvres que compte le pays ont moins de 30 ans.

"Plus d'un enfant sur dix vit sous le seuil de pauvreté du fait des bas revenus de ses parents. On oublie plus encore les jeunes adultes de 20 à 29 ans, dont 11,8% sont pauvres, souvent les peu diplômés en difficulté d'insertion professionnelle", précise le rapport. Le taux de pauvreté des non-diplômés est en effet trois fois supérieur à celui des diplômés d’un bac + 2.