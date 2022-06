La pénurie d'huile de tournesol pèse sur les productions d'anchois de la maison Roque, à Collioure

La pénurie d'huile de tournesol touche les producteurs locaux dans les Pyrénées-Orientales. Les approvisionnements sont rares et coûteux. La maison Roque, à Collioure, a dû remplacer l'huile de tournesol par l'huile de colza dans ses bocaux d'anchois, mais a payé le prix fort et augmente ses tarifs.

Les prix des anchois de la maison Roque ont augmenté ces dernières semaines à cause de la hausse du coût de l'huile de tournesol et de colza.

C'est un liquide qui devient de plus en plus rare et donc de plus en plus cher. Difficile notamment de trouver de l'huile de tournesol dans les supermarchés. La guerre en Ukraine a sérieusement touché le commerce du tournesol, alors que deux tiers des importations françaises viennent du pays d'Europe de l'Est. Et cette pénurie n'épargne pas les producteurs locaux dans les Pyrénées-Orientales.

Et s'il y a bien une spécialité locale qui a besoin de cette huile, ce sont les anchois de Collioure. La maison Roque n'a d'ailleurs pas eu le choix. Face à un prix qui a triplé, elle utilise désormais de l'huile de colza. "Ce n'est pas l'idéal, parce que cette huile suit le cours du tournesol, donc c'est le même coût économique. Entre 2,5 et trois fois le prix habituel. Mais on n'est obligé parce que sinon c'est au détriment du produit, et ça on ne le souhaite pas", explique Florent Roque, l'un des co-gérants.

"Il va peut-être falloir consommer un peu moins souvent d'anchois qu'habituellement", prévient Florent Roque

Faute d'alternative crédible, la maison Roque a donc choisi de payer le prix fort : "On a été obligé de sécuriser notre stock puisqu'on a une grosse activité qui saisonnière, l'été. On ne pouvait pas appréhender l'avenir chaque semaine, chaque mois, en cherchant de l'huile de tournesol ou de colza, donc on a réussi à rentrer une grosse quantité pour tenir jusqu'à la fin de la saison. Ça nous laisse un peu une bouffée d'air pour essayer de trouver peut être d'autres alternatives."

En conséquence, le prix des anchois de la maison Roque a lui aussi augmenté. "Ç'a été bien accepté par les clients qui viennent dans notre boutique parce qu'on peut leur expliquer, pareil pour les distributeurs. Maintenant, pour tout le reste, c'est problématique. Les gens vont peut-être devoir consommer un peu moins souvent d'anchois qu'habituellement ,ou différemment", regrette Florent Roque.

Des changements de recettes à cause de la pénurie

Face à cette pénurie d'huile de tournesol, les compositions de 2.800 produits ont même dû être changées. Leurs fabricants ont bénéficié d'une dérogation de l'état pour ne pas avoir à changer les étiquettes, comme l'indique cet article de France Info.

C'est ce qui est arrivé à la confiserie Le Tech, basée à Perpignan, qui a du changer le composant d'un ingrédient du sucre glace de l'un de ses biscuits. "On a remplacé notre antimottant, c'est ce qui permet au sucre glace de rester fluide. On est passé d'un amidon de pomme de terre à un amidon de maïs. C'était l'origine végétale d'un composant de l'ingrédient", précise Xavier Danjou, le président du Tech. Un très léger changement dû à des difficultés d'approvisionnements.

Mais Xavier Danjou tient à rassurer les consommateurs : "La règle qu'on a établie avec nos équipes, c'est qu'on ne fera pas de changement de recette parce que les recettes que l'on a, ce sont des recettes traditionnelles qui sont liées à un process, un savoir faire, un goût du produit. Et on ne veut pas prendre le risque. Donc, s'il s'avérait qu'une matière première venait à manquer, c'est la pénurie qui s'installerait. C'est à dire qu'on arrêterait la production du produit en question."