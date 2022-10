A Limoges, la pénurie de carburant chez Total met à mal le portefeuille des automobilistes

Depuis quelques jours, les stations TotalEnergies à Limoges rencontrent des problèmes d'approvisionnement comme dans d'autres départements suite à la grève qui se poursuit dans les raffineries du groupe . Certaines sont fermées temporairement, et d'autres ne proposent plus d'essence ou de gasoil. Les automobilistes qui profitaient de la ristourne de 20 centimes de Total, s'additionnant à celle de l'Etat de 30 centimes, n'ont pas d'autres choix que d'aller faire le plein ailleurs, quitte à payer plus cher.

Toujours du carburant, mais plus cher

Eric met du diesel dans sa voiture sans grand enthousiasme. Il a fait deux stations Total, fermées par des plots rouges, avant de se résigner et d'aller à celle d'Intermarché Ventadour. "A Total, le litre était à 1,65€. Là, il est presque à 1,90€. Mais voilà, on n'a pas le choix, on est bien obligé d'aller travailler" confie-t-il.

Il y a aussi ceux qui doivent aller étudier, comme Clara. Elle avait pris l'habitude de prendre son carburant à la station Total à côté de chez elle. Désormais, elle doit changer ses habitudes et adapter son budget. "Pour la semaine, je vais mettre 25 euros. Je vais attendre que ça rouvre à Total pour faire le plein" calcule l'étudiante.

Les stations concurrentes récupèrent les clients de Total Energies

Le ticket de carte de Franck sort lentement de la machine. Le résultat ne se fait pas attendre. Il débourse 20 euros de plus à Intermarché qu'à la station Total. "Je suis obligé de venir ici parce qu'il y a pénurie. Je vais au moins cher. De toute façon, je vais toujours chez Total parce que je pense que c'est quand même plus sûr au niveau de l'essence, pour le moteur de la voiture" assure ce directeur en restauration rapide.

A l'inverse, la fermeture des stations Total en arrange d'autres, comme la directrice de l'Intermarché Ventadour, Clarisse Florian. "Effectivement, depuis quelques jours, depuis que la station Total est fermée, le flux est revenu de façon plus importante au magasin. On fait un peu plus de livraisons, environ 50 % de plus" explique la directrice. Elle ajoute : "Quand les stations Total rouvriront, j'imagine que les clients retourneront profiter de leur réduction, et c'est normal". Un retour à la normal dans les stations-services est prévu à la fin de la semaine.