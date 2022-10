La pénurie de carburant prive d'eau les chevaux du centre équestre de Cairanne

À Cairanne, 25 chevaux vont peut-être souffrir de la pénurie de carburants et surtout de l'interdiction de remplir des bidons dans les stations services. La directrice du centre équestre des Écuries du Phoenix cherche désespérément comment remplir le réservoir d'essence de son groupe électrogène pour pomper l'eau qui abreuve ses chevaux. Les 25 chevaux sont sur une parcelle isolée non raccordée à l'électricité. Cécile Bonnemain demande à la préfecture de trouver une solution pour aider les agriculteurs.

ⓘ Publicité

Se cacher pour aller remplir des bidons la nuit à la station-service

Dans deux jours, le centre équestre du Phoenix n'aura plus d'essence et donc plus les moyens d'abreuver les 25 chevaux. La directrice du centre équestre demande donc une dérogation. Cécile Bonnemain, exploitante du centre équestre du Phoenix à Cairanne confie que malgré l'interdiction de la préfecture, elle est obligée d'aller "chercher avec des bidons l'essence du groupe électrogène de sa pompe. Je suis contrainte de tourner sur un groupe électrogène puisque notre forage est à 110 mètres. Les agriculteurs n'arrivent absolument pas à avoir de dérogations. Je ne sais pas comment faire. Il faut se cacher. J'y vais en pleine nuit avec mes jerrycans au risque de me faire dégommée parce que j'aurais pris des bidons. Mes chevaux sont mon outil de travail."

Avoir le droit de remplir des bidons d'essence pour abreuver les chevaux

L'exploitante du centre équestre du Phoenix a calculé que dans 48 heures, sa pompe ne tournera plus, faute de carburant. Cécile Bonnemain s'interroge alors : "Je fais quoi ? J'attends qu'il pleuve ? Il faut que nos instances politiques nous proposent des solutions pour aller à la station-service avec nos bidons. Quels documents fournir pour ne pas se retrouver coincé sans eau ? Avec mes 25 chevaux, c'est assez inquiétant. Un cheval consomme 40 litres d'eau par jour, ça va vite. Je ne veux pas aller me servir illégalement avec bidons avec le sentiment d'être un grand voleur d'essence alors que je suis une exploitante d'une petite structure de 25 chevaux qui ont besoin d'eau."