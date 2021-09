La pénurie de bois, de métal et de composants électroniques dure depuis désormais six mois et elle pose de plus en plus de problèmes aux artisans et aux entreprises du bâtiment. De nombreux chantiers sont retardés et les prix flambent.

La pénurie de matériaux pose de plus en plus de problèmes aux entreprises de Loire-Atlantique

Ça fait maintenant six mois que ça dure. Six mois que les artisans et les entreprises du bâtiment ont du mal à s'approvisionner en matériaux : le bois, le métal et les composants électroniques. Résultat, de nombreux chantiers ont déjà du être retardés et les prix flambent. Ce qui inquiète de plus en plus les professionnels.

Ça devient compliqué de fabriquer une simple porte

Ce qui s'est passé, c'est que la production s'est écroulée au début de l'épidémie de Covid-19. Ensuite, avec la reprise, les grandes nations comme la Chine et les États-Unis se sont mis à acheter des matières premières à tour de bras. À tel point qu'aujourd'hui, "ça devient compliquer de fabriquer une simple porte", explique Jean-Marc Pernot, le président de la Capeb (la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) en Loire-Atlantique. "On manque de tout : de bois mais aussi de métal pour faire les poignées et les vis".

Dans trois mois, rupture de stock de chaudières

Résultat, de nombreux chantiers doivent être reportés. "Avec l'été, l'activité s'est ralentie, alors on a pu refaire un peu les stocks, mais ils seront de nouveau épuisés fin septembre", craint Jean-Marc Pernot. "Et on s'ait déjà que dans trois mois, il y aura une rupture de stock au niveau des chaudières !". Actuellement, les entreprises essaient de terminer au plus vite les chantiers dont les devis ont été signés avant le début de la pénurie et de négocier avec leurs clients.

Le prix du bois a doublé

"Parce qu'on est face à des hausse, de 20, 30, et même 50% des prix à cause de cette pénurie !". Le prix du bois, par exemple, a doublé. "Les entreprises ne peuvent pas supporter à elles seules ces augmentations. Heureusement, en général, les clients comprennent", au grand soulagement du président de la Capeb.

La pénurie risque d'avoir encore un impact en 2022 et 2023

Mais jusqu'à quand ? Damien Sicot, le gérant de Sineco Charpentes, une entreprise de construction bois, basée à Pont-Saint-Martin, craint que si la hausse des prix se poursuit, des clients potentiels renoncent à leur projet ou les revoient à la baisse. "Les prix de la construction vont avoir augmenté de 10 à 20%. Est-ce que les clients vont avoir les moyens de suivre ? Si c'est oui, ça se passera bien. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que cette pénurie aura encore un impact l'an prochain et en 2023 avec une baisse des mises en chantier".

2.000 postes à pourvoir en Loire-Atlantique

À ça s'ajoute une pénurie de la main-d'œuvre. "À la Capeb de Loire-Atlantique, nos adhérents ont 2.000 postes à pourvoir", annonce Jean-Marc Pernot. "En Pays de la Loire, 10.000 postes ne sont pas pourvus dans le bâtiment et on ne trouve personne".