La pénurie de matériaux affecte les entreprises limousines du BTP

De nombreux matériaux commencent à manquer. La crise a désorganisé de nombreuses productions. Et la forte demande venant de Chine et des Etats-Unis se fait au détriment de l'Europe. Résultat, les entreprises qui utilisent ces matériaux peinent à les trouver et à les obtenir. C'est le cas en particulier dans le BTP. Et le Limousin y est confronté comme partout.

Des prix au jour le jour

Pour toutes les entreprises c'est depuis plusieurs semaines déjà la course pour trouver du bois, certains matériaux plastiques comme les canalisations, de l'acier, de l'aluminium et autres. "Pour l'instant il n'y a pas de matériaux qui sont complètement indisponibles" précise Rachel Coudre-Bourgeon, présidente de la fédération corrézienne du BTP. Mais s'en procurer certains devient très difficile. Et leur prix deviennent très instables. Les fournisseurs annoncent des prix valables une seule semaine alors qu'auparavant ils étaient fixés pour plusieurs mois rappelle Rachel Coudre-Bourgeon. C'est même parfois au jour le jour "comme si c'était un cours de la bourse."

Des chantiers plus chers et plus longs

Il n'y a pas, pas encore en tout cas, de chantiers à l'arrêt en Limousin mais la rareté des matériaux entraînant la hausse de leurs prix, les coûts de ces chantiers vont augmenter explique Jean-Claude Brandy, patron de Brandy Métal, fabricant de Véranda à Aixe-sur-Vienne. "On parle sur les aciers d'une augmentation entre 10 et 20 % et autant sur l'aluminium d'ici la fin de l'année". De fait les chantiers lancés par son entreprise l'ont été avec un coût des matériaux qui était alors plus bas. Et sauf exception les contrats ne peuvent être réévalués. À cela s'ajoutent les retards qui pourraient coûter des pénalités importantes aux entreprises. C'est pourquoi la fédération nationale du BTP a demandé le gel de ces pénalités et la possibilité de réactualiser tous les contrats.