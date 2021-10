La pénurie de matières premières et une flambée des prix en particulier dans le secteur du BTP

Métaux,, verre, plastique, carton ou encore le bois, tout cela commence à manquer et les prix du coup explosent , Après la mise à l'arrêt de l'économie, et la désorganisation des chaînes d'approvisionnement, le BTP surtout est confronté depuis plusieurs mois à une tension sans précèdent.

La filière bois frappée de plein fouet par une hausse des prix sans précédent et les achats massifs de la Chine et des Etats-Unis

Faire les charpentes, monter des fenêtres avec du PVC ou de l'acier, installer des tuyaux de plomberie ou des plaques d'isolation devient plus que compliqué. Exemple à l'Entreprise Générale de menuiserie Pierre Vincent à Carpentras. Pierre Vincent évoque des hausses de tarifs exorbitantes : « On se retrouve avec des augmentations de matières premières sur des produits qui sont basiques comme le mélaminé blanc, des trucs comme cela… Le chêne il a pris 20 %, les panneaux couleurs mélaminés 30 à 40 % le Douglas qui est un bois dont se sert à l’extérieur ou pour de l’ossature bois, il a pris 60 % et en plus de ça on n’arrive pas à en avoir comme d’autres produits qui sont manquants sans délai de réapprovisionnement. Moi ça fait quarante ans que je fais ce mériter, on a jamais vu cela, c’est hallucinant ! »

Une réaction en chaîne vers les consommateurs ?

« A un moment donné on est obligé de _répercuter les prix donc sur le consommateur_, poursuit Pierre Vincent, et le consommateur qui voit arriver des hausses comme cela, il attend et il va s’orienter sur la construction en dur, le parpaing et la brique rouge. Comment expliquer cette situation à un maître d’ouvrage public ou privé ? Nous on a des chantiers qui durent un petit peu dans le temps, que j’ai signé en 2019 ou 2020 avec des gammes de prix à ce moment-là. Quand on leur annonce des plus 20 ou 30 %, ils nous répondent - ça c’est pour vous – ils ne veulent pas en entendre parler. »

La filière bois est donc particulièrement sous tension et par contrecoup c’est toute la filière de la pâte à papier également où les prix commencent aussi à grimper en flèche.