Pénurie de semi-conducteurs chez les chauffagistes : "Il me faut deux mois pour avoir une chaudière"

La pénurie de semi-conducteurs touche de plus en plus de corps de métiers. Depuis quelques semaines, c'est au tour des chauffagistes d'être impactés. En Moselle, les professionnels du secteur ont du mal à se fournir en matériaux essentiels.

Les chauffagistes ont du plus en plus de mal à recevoir des matériaux nécessaires aux réparations. (image d'illustration)

La pénurie mondiale de composants électroniques, notamment de semi-conducteurs, continue de toucher de plus en plus de corps de métiers. Ces composants, souvent importés d'Asie, sont essentiels dans beaucoup de nos objets du quotidien : de la voiture au frigo en passant par les consoles de jeux -vidéos, ils sont également utilisés dans nos installations de chauffage. Mais, depuis quelques semaines, de plus en plus de professionnels ont du mal à se fournir.

Des pénuries à répétition

Ce n'est pas la première fois, cette année, que les industries de fabrications de chaudières sont touchées par une pénurie. "Cet été, nous avions des problèmes d'approvisionnement en matières premières, comme le bois ou l'acier. Aujourd'hui, ce sont les composants électroniques, explique Pierre Bassetti, à la tête de l'usine Viessmann à Faulquemont. On va vers une normalisation de la situation pour les matières premières. Par contre, il y a vraiment une crise pour les composants techniques. " En cause, une demande importante alors que l'offre ne suit pas, suite à l'arrêt total de l'activité pendant la pandémie.

Ce manque de matériaux est lourd de conséquences pour les professionnels du secteur. S'il manque de matériaux, alors il ne peut pas y avoir de livraisons. "Tout ce qui est chaudières et accessoires, même les circulateurs ou les thermostats d'ambiance sont composés de circuit électroniques et de semi-conducteurs, explique Laurent Brunet, directeur d'A'Lor Chauffage. Et donc, tous ces produits là, on a du mal à en recevoir".

Des problèmes à la chaine

Il est loin d'être le seul à avoir ce problème. "Il me faut deux mois pour recevoir une chaudière, déplore Antoine Trunfio, président de la société Decker à Boulay. C'est pareil pour une pompe à chaleur ou une chaudière à granulé de bois. Et c'est compliqué quand il y a des urgences. Quand vous n'avez pas les produits et que les gens sont en panne en face de vous, pour moi il est inconcevable de leur donner des délais à rallonge. Donc on essaye de trouver des solutions."

C'est la même situation que subit Laurent Brunet. "Des fois, on doit revenir chez les particuliers parce qu'on à qu'une partie de ce qu'ils ont besoin, explique t-il. C'est une perte d'argent pour la société, puisqu'on ne va pas lui refacturer cette opération, mais aussi de temps."

Et au delà des conséquences pour les clients, cela pourrait entraîner des problèmes de gestion au sein des entreprises. "Moi j'ai des confrères électriciens qui, à cause de cette pénurie, ont dû mettre au chômage technique certains de leurs employés, explique Antoine Trunfio. Pour l'instant je n'en suis pas là. Mais si ça continue trop longtemps, on va aller vers cette solution."

Les professionnels du secteur ne sont pourtant pas optimistes quant à la date de sortie de cette crise. Certains chauffagistes estiment qu'elle pourrait durer au moins jusque la fin 2022.