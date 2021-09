La pépinière Créativa se veut une "pouponnière" pour les créateurs d'entreprises du Grand Avignon

S'implanter dans une pépinière d'entreprise en ces temps de crise sanitaire, c'est un vrai plus pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Créativa organisait ce mardi une journée portes ouvertes sur Agroparc. L'occasion de découvrir les avantages de cette véritable pouponnière pour créateurs d'entreprises.

"Notre mission est d'accompagner et d'héberger des entreprises pendant leur première année d'activité" - Laurence Dentaud, directrice de Créativa

La pépinière Créativa accompagne actuellement une centaine d'entreprises. "Notre mission est d'accompagner et d'héberger des entreprises pendant leur première année d'activité. Cela permet de faire partie d'une collectivité, d'un écosystème qui permet de ne pas être seul parce que souvent, l'entrepreneuriat est une aventure solitaire. Ça peut être parfois pesant. Là, on n'est jamais seul quand on est sur Créativa", explique Laurence Dentaud, sa directrice. "C'est aussi un bon moyen de développer son activité et ses affaires, puisque certaines entreprises peuvent devenir des clients ou des fournisseurs. La pépinière permet aussi de bénéficier de tout un tas de services mutualisés avec des prix attractifs. "

"Ici, on est accompagné par un mentor qui nous apporte son expérience, ses conseils" - Anne, créatrice d'entreprise

Et ça fait du bien de se faire cocooner quand on débute. Cette jeune chef d'entreprise avignonnaise a sauté sur l'occasion. Anne Morin a lancé son agence de traduction baptisée Towords il y a trois ans : "Je suis passée par toutes les étapes, tout d'abord en domiciliation, puis en bureaux partagés et enfin là, depuis un an, en bureau permanent sur la pépinière. Quand on démarre, ce qui est bien ici, c'est qu'on se sent suivie. Il y a aussi un système de mentorat et ça, c'est formidable parce qu'on est accompagné par un mentor qui nous apporte son expérience, ses conseils. C'est d'autant plus important quand on est seul dans l'entreprise comme moi, on se sent un peu porté".

Les mentors de la pépinière Créativa sont des chefs d'entreprise qui viennent conseiller celles et ceux qui se lancent. Etre entourés et accompagnés, c'était d'autant plus important pour Myriam Dugnas. Elle a créé Petit Léon, un magasin en ligne pour les enfants de 0 à 3 ans, au tout début de la crise sanitaire : "Je me suis lancée au démarrage du confinement et finalement, ça a été une opportunité pour nous puisqu'il n'y avait plus du tout d'offres pour les mamans et les futurs parents."

Myriam Dugnas poursuit son envol à la pépinière : "Nous sommes une jeune entreprise qui a tout juste dix huit mois et on est maintenant trois dans l'entreprise et ça évolue plutôt bien. On a même dû s'agrandir puisque notre entrepôt ne nous suffisait plus pour gérer la logistique".

Vous retrouvez toutes les infos pratiques sur Créativa, la pépinière d'entrepreneurs du Grand Avignon, sur son site internet.