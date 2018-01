Orléans, France

C'est le début des soldes mercredi matin et jusqu'au 20 février, soit 6 semaines. Mais l'événement attire de moins en moins de clients chaque année. Du coup, le gouvernement propose des modifications et c'est à Orléans que cela va se passer. Delphine Gény-Stéphann, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des finances va rendre visite à plusieurs commerçants de la rue Royale. Elle va leur annoncer la réduction de la période des soldes de 6 à 4 semaines et la création d'un "Black Friday" à la française.

"Les consommateurs sont moins nombreux, il y a une légère érosion des ventes du fait du développement du commerce électronique et des soldes privés, c'est indéniable - Delphine Gény-Stéphann

Dans le cadre de la loi Pacte, qui doit permettre d’accompagner la croissance des entreprises, la secrétaire d'Etat souhaite une réduction des deux périodes, été et hiver, de six à quatre semaines. "Que cela soient les professionnels ou les clients, tout le monde reste attaché aux soldes, c'est ce qui ressort d'une large consultation voulue par Bruno Lemaire, le ministre de l'Economie et des Finances," explique-t-elle. Et de préciser : "l'idée proposée par le gouvernement et soutenue par les professionnels à l'issue d'une concertation avec eux, c'est de raccourcir les périodes, pour qu'elles soient plus concentrées, plus attractives et plus intéressantes pour les consommateurs. Il y aura ainsi plus de lisibilité et une meilleure compréhension sur les dates."

Réduction de la durée par la loi

Pour cela, il faudra changer la loi. La loi Pacte sera présentée au printemps prochain. Les périodes de soldes seraient donc raccourcies à partir de l'hiver prochain. La mise en place se fera en 2019.

"Un Black Friday à la française"

Les professionnels ont fait d'autres propositions. "Elles sont du domaine de la concertation avec les acteurs privés", explique Delphine Gény-Stéphann, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, "comme par exemple l'instauration d'une période courte de promotion au niveau national, qui pourrait ressembler à un "Black Friday à la française," quelques jours d'action commerciale pour susciter l'intérêt du consommateur dans les magasins."

Ce serait donc une période courte de promotions, sur deux ou trois jours, au niveau national. Les professionnels devront se mettre autour de la table, "à eux de choisir la période."