La permanence juridique de la CFDT transformée en guichet retraites

Gilles Ducret et Mohamed Taiss, "conseillers" CFDT

La réforme des retraites inquiète. Certains salariés, proches de l'âge de départ, craignent d'y laisser des plumes. Pour se rassurer, plutôt que se tourner vers les caisses de retraites, ils poussent la porte des syndicats, comme la CFDT du Territoire de Belfort qui se voit contrainte d'assurer une sorte de guichet retraite.

Ces salariés de 58, 59, 60 ans, souvent avec une carrière longue, sont inquiets par la réforme et parfois démunis car les démarches se font exclusivement en ligne aujourd'hui.

"J'ai du boucler quatre dossiers la semaine dernière. Et autant chaque semaine, depuis un mois et demi", explique Gilles Ducret de la CFDT du Territoire de Belfort. "Ces gens-là ont peur de la réforme. De peur d'y laisser des plumes, ils souhaitent engager les démarches, avant qu'il ne soit trop tard".

"Avec la réforme, mes collègues perdent leurs repères, incapable de savoir à quelle période, ils vont pouvoir partir. Ils sont de plus en plus nombreux à venir me voir à l'usine", embraye Mohamad Thaïs délégué CFDT à l'usine Hendrickson à Chatenois-les-Forges.

Nos deux délégués CFDT avouent avoir développé une certaine expertise aujourd'hui dans la constitution de ces dossiers retraites. "Il nous arrive régulièrement de nous tourner vers les caisses de retraites pour un renseignement précis que l'on obtient sans difficultés", explique Gilles Ducret. "C'est un service très utile où nous faisons des heureux".