La perspective d'un report de la réouverture des restaurants plonge de nombreux restaurateurs dans le désarroi

Une perceptive de réouverture à nouveau décalée pourrait vite virer au cauchemar. C'est ainsi le cas d'un restaurateur qui venait de s'installer à Avignon après avoir quitté Lyon. Avec son associé son histoire mise bout à bout laisse penser qu'ils n'ont cessé de jouer de malchance. Au départ le rachat du restaurant La Fabrique, au 56 rue de la bonneterie à coté des Halles était prévu au début de l'année. Il a donc été différé à cause du premier confinement.

Finalement l'acte de vente est signé en septembre, mais arrive le re-confinement. Michelin Dorian n'y croyait pas : "Après le premier confinement on s'est dit qu'on ne pouvait pas connaître un autre confinement. Que ça allait être compliqué économiquement. Mais voilà , à peine acheté, on n'a pas pu ouvrir".

Livrer à domicile pour travailler un peu et faire rentrer quelques bénéfices

La solution du Clic & Collect est alors envisagée : "Seulement le précédent propriétaire ne faisait pas la livraison ou de la vente à emporter. Il a fallu tout mettre en place, appeler plusieurs partenaires comme Uber Heats ou Deliveroo.

Seul Uber Heats a répondu favorablement, les autres expliquant qu'ils avaient trop de demandes. Finalement, on a fait nous-même les livraisons, moi avec mon scooter. Il faut savoir que Uber Heats prend 35 % de commission. Ça baisse largement nos marges surtout qu'il faut acheter le packaging, tout ça."

Une visite surprise de la police municipale

"Le problème, c'est que la police municipale est venue frapper à notre porte pour nous dire qu'on ne pouvait pas livrer jusqu'à 22 heures. Nous on avait vu Jean Castex à la télé disant qu'il y avait une dérogation pour les restaurants et les livraisons.

Seulement dans le Vaucluse, le préfet n'avait pas mis en place la dérogation donc c'était 21 heures rentrée et sortie du restaurant. Avec la phase de nettoyage ça faisait fin des livraisons à 20h15. Donc on a fini par arrêter parce que ça nous coûtait plus cher d'ouvrir que de rester fermer".

Comment font les restaurateurs qui se sont investis l'an passé ?

C'est la question que se posent Michelin Dorian et son associé qui veulent être un peu les porte-parole des restaurateurs qui ont démarré ou redémarré une activité l'an passé et se retrouvent pris à la gorge. D'autant qu'ici l'assurance comme souvent ne veut pas suivre sur la notion de perte d'exploitation et que la banque n'accorde plus de prêt même personnel.

Le nouveau restaurateur avignonnais avoue avoir jusqu'alors puisé sur ses deniers personnels, au-delà des charges fixes, ne serait-ce que pour régler le chômage partiel de son employé et de son cuisinier depuis septembre.

Et l'État n'a pas remboursé encore cette période. Il ne sait pas comment il va pouvoir tenir au delà du 20 janvier et craint aujourd'hui de devoir fermer le mois suivant sans avoir jamais pu vraiment ouvrir.