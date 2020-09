La Petite Boucherie à Magescq : une ouverture très attendue

Petite boucherie, parce que la surface est seulement de 65 m², et parce que c’est une affaire familiale. Florence Mileriou travaille avec son fils, Jean-Baptiste, 23 ans. Pour l’anecdote, elle a passé le CAP Boucher avec lui, en même temps. « On a passé les épreuves écrites côte à côte, sans faire exprès. On avait les 2 tables qui étaient à côté l’une de l’autre. On est diplômé la même année. »

Depuis le 15 septembre, ils travaillent ensemble à Magescq. L’ouverture de leur commerce redonne une dynamique dans le village landais : Florence sait qu’elle est très attendue, parce qu’il ne restait plus que la boulangerie comme commerce dans le domaine de l’alimentaire.

Présentation de la boutique avec la créatrice Copier

Petite Boucherie et petits producteurs

La boutique propose du bœuf de Chalosse, des volailles de Magescq, de la charcuterie locale. La créatrice de la Petite Boucherie s’appuie sur le savoir-faire des producteurs locaux. « Dans le coin on a des producteurs qui sont vraiment au top, il ne sert à rien de chercher bien loin pour avoir des produits de très très bonne qualité. »