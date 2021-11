La petite commune puydômoise de Bagnols se dote d'un distributeur de billets

Il a été encastré directement dans un mur de la mairie, le tout nouveau distributeur à billets de la petite commune de Bagnols (Puy-de-Dôme) devrait entrer en service d'ici la fin de l'année. "C'est un service publique, un vrai enjeu pour notre commune, nécessaire pour la vie des habitants mais surtout pour l'activité économique," affirme le jeune maire Alexandre Verdier.

Les distributeurs les plus proches se situaient auparavant à Tauves et La-Tour-d'Auvergne, à 10 minutes de voitures. "L'été des touristes viennent nous demander des liquidités, on les envoie au distributeur voisin et on ne les revoit plus," témoigne Stéphane, le boulanger installé sur la place de l'église.

Le distributeur devrait entrer en service d'ici la fin de l'année promet la mairie. © Radio France - Théophile Vareille

Redynamiser l'activité économique

"Quand une commune rurale comme la notre n'a pas de distributeur, on estime qu'elle perd 30 à 40 pourcents de son activité économique," abonde Alexandre Verdier. La mairie a donc décidé d'investir 30 000 euros pour installer ce distributeur. La commune va aussi maintenant devoir payer 13 000 euros par an pour l'entretien et la gestion de ce distributeur par l'entreprise Brink's, avec une ristourne si 1500 retraits sont effectués par mois.

Le jeune maire de Bagnols, Alexandre Verdier. © Radio France - Théophile Vareille

Le maire espère aussi capter des nouveaux clients provenant des communes limitrophes de Bagnols, "on a un bassin potentiel de 1000 habitants en tout, il faut arriver à les attirer, et les retenir". Enfin il espère aussi envoyer un message politique à l'Etat : "Regardez, nous les collectivités on se mobilise pour l'attractivité, pour faire revenir des services publics délaissés dans nos communes rurales."