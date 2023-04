La petite commune de Gonneville-le-Theil espère faire revenir un commerce grâce à des aides de l'État

Dimanche matin, 11h30. Il y a quelques mois, une file d'attente se serait formée sur la place du Theil, devant l'église, pour acheter son pain ou sa pâtisserie du week-end. Aujourd'hui, le cœur de bourg est désert. Le dernier commerce a fermé en octobre 2022 après le départ du boulanger en retraite.

La fin d'un commerce souvent aussi l'essoufflement de la vie du bourg

"On ne voit plus personne," constate Dimitri qui habite sur la place où se trouvait la boulangerie, "plus personne de s'arrête." Pourtant, les gens venaient parfois de loin pour prendre leur baguette où leur gâteau chez Jean Sauvey, "jusqu'à Tollevast, La Glacerie, Quettehou, même Saint-Pierre-Église," se souvient l'ancien boulanger. "Le dimanche, c'était une place avec plein de gens qui discutaient," explique Laurent Bertheaux, conseiller municipal en charge de la proximité, "et il n'y a plus la même vie qu'avant, c'est un peu mort."

La vie du cœur de bourg s'en est allée avec les commerces. Les habitants sont aujourd'hui obligé d'aller chercher leur pain en voiture. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Sur le plan pratique, c'est aussi des services en moins. Le boulanger faisait une distribution à domicile deux fois par semaine, notamment chez les personnes âgées, et "cela a permis de détecter des situations un peu difficiles," souligne le maire de Gonneville-le-Theil, Philippe Le Clech qui cherche donc à relancer une activité sur la commune.

Relancer une activité commerciale grâce à des subventions

L'ancienne boulangerie n'avait pas trouvé de repreneur quand Jean Sauvey est parti en retraite en octobre 2022, alors la commune voudrait elle-même remettre un commerce dans le bourg, mais sans aide, c'est impossible. "La commune seule ne pourrait certainement pas," explique Philippe Le Clech, "aujourd'hui, une commune ne peut pas monter de projets sans subventions."

La boulangerie, dernier commerce de la commune, n'a pas trouvé repreneur. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les élus se réjouissent donc des annonces de l'État qui prévoient des subventions jusqu'à 80.000 euros pour un commerce physique et 20.000 pour une activité itinérante. "La création d'un commerce itinérant, pour des communes comme les nôtres, qui sont très étendues avec un habitat dispersé, c'est à regarder de près," estime le maire.

Autre option envisagée : un tiers-lieu, c'est-à-dire un bâtiment qui accueillerait de la vente mais qui pourrait aussi servir à d'autres activités, associatives par exemple. Reste à savoir si c'est compatible avec le dispositif d'aides de l'État. La municipalité a jusqu'en 2024 pour déposer un dossier.