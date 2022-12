La petite station de ski nordique de Saint-Dalmas-le-Selvage ouvre dès la mi-décembre

C'est sans aucun doute une année exceptionnelle pour les petites stations de ski du haut-pays. Exemple avec Saint-Dalmas-le-Selvage qui va ouvrir dès la mi-décembre la totalité de son domaine de ski nordique. Un petit domaine qui propose 50 km de pistes balisées pour la randonnée à pied ou en raquettes et 3 km de piste de ski de fond. L'ouverture a été rendue possible par les récentes et abondantes chutes de neige qui sont tombées ces derniers jours sur le haut-pays. Un or blanc qui est le bienvenu au moment du début des vacances scolaires de fin d'année.

