La photo du jour de l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

Ne pas être raccordé à l'eau courante quand on est agriculteur et qui plus est que l'on est éleveur de 60 vaches laitières paraît de nos jours une hérésie est c'est pourtant ce que vit depuis plusieurs années cet agriculteur de Beutal dans le Doubs , Alexandre TUETEY, propriétaire de sa ferme depuis 2003 .

« Des demandes sont faites depuis plusieurs années », souligne Alexandre Tuetey. Photo ER /Christian LEMONTEY

Depuis plusieurs années Alexandre TUETEY se bat contre des moulins à vent pour obtenir gain de cause ...

Sur fond d'investissements coûteux ou de priorité ... Alexandre attend toujours qu'une solution pointe le bout de son nez sous la houlette de Daniel GRANJON, Vice Président de PMA en charge de l'eau et assainissement qui étudiera de plus près son dossier dès la rentrée .

Cet article est à retrouver dans son intégralité dans l’édition Montbéliard du jour en page 5.