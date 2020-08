La photo du jour de l'Est Républicain avec France Bleu Belfort Montbéliard

C'est un moment incontournable du plateau de Blamont ... la présentation de ce qui fait la fierté de nos amis éleveurs ... au concours des plus belles pouliches Comtoises !

Pandémie oblige ... c'est avec beaucoup de satisfaction que le plateau de Blamont et sa jolie place des Tilleurls à retrouvé vie pour nous présenter à tour de rôle les plus beaux spécimens ....

La robe baie ou alezan Brillante , elles ont défilés sous les yeux admiratifs de leurs propriétaires et de nombreux spectateurs venus admirer leur pas et trot d'une grande souplesse ...

Élégance assurée !

Présentation statique devant le jury. Pas toujours facile de convaincre le cheval de poser ! Photo ER /Françoise JEANPARIS

Ce concours est en fait la reconnaissance pour les éleveurs d'être dans les standards de la race par le marquage au fer rouge à l'encolure d'un TC ( trait comtois ) attestant que la femelle peut-être mère d'étalon ...

Ce concours allie en fait la reconnaissance d'une race Comtoise et celui de la force et de la beauté et ce n'est pas " Joyeuse du Lomont " une jument d'un an du GAEC reconnu de Pierrefontaine les Blamont qui nous dira le contraire ...

Joyeuse du Lomont de Pierrefontaine-lès-Blamont, 1re place dans la catégorie 1 an. Photo ER /Françoise JEANPARIS

À l’ombre des Tilleuls, tous l’avouaient jeudi ....

« Au-delà des sélections, ça fait un bien fou de sortir de nos fermes et de se retrouver pour parler d’autre chose que du confinement et de la sécheresse  ».

