La Picorée à Montpellier vend des mini cakes hyperprotéinés pour lutter contre la dénutrition

La dénutrition est une maladie qui touche 2 millions de personnes en France. Principalement des personnes âgées ou malades. Elle résulte d'apports nutritionnels insuffisants par rapport à la dépense énergétique de l'organisme. Par conséquent, les personnes perdent du poids et ont du mal à se nourrir suffisamment pour répondre à leurs besoins, notamment en protéine. La Picorée propose donc des mini cakes hyperprotéinés à grignoter entre les repas. C'est une alternative à la cuisine enrichie ou aux médicaments.

Entretien avec Pauline Renard, fondatrice de La Picorée.

Qu'est-ce que c'est la dénutrition ?

C'est une pathologie qui résulte de plusieurs facteurs : forte perte de poids et effort d'appétit. C'est la conséquence d'un déséquilibre au niveau de l'organisme de la personne entre ses besoins nutritionnels et ses apports nutritionnels.

Et donc, il y a des besoins supérieurs en protéines et en calories. Ça touche des personnes âgées ou des personnes malades, comme les personnes qui ont un cancer, par exemple. Ça commence par une perte de poids, comme une perte d'appétit, et ça peut après se développer en infections respiratoires, en des chutes, des troubles au niveau cérébraux jusqu'au décès.

Concrètement, comment la personne atteinte de dénutrition pallie ce soucis alimentaire ?

Si elle a vu un médecin ou un diététicien, souvent, la recommandation c'est d'essayer au maximum d'enrichir sa cuisine à la maison. Donc de rajouter des calories et des protéines pour reprendre des forces.

Par exemple, si la personne fait une purée, rajouter de la crème fraîche, du beurre, du fromage pour augmenter les apports en protéines, en calories. Mais ce n'est pas toujours évident parce que si la personne n'a pas beaucoup d'appétit et qu'on rajoute du beurre, du fromage, ça peut saturer au niveau des goûts, de la texture.

Si la personne n'arrive pas à enrichir au quotidien sa cuisine, il y a des compléments nutritionnels oraux qui sont vendus en pharmacie ou distribués en établissements de soins qui sont très efficaces et remboursés. C'est souvent sous un format de boisson hyper protéinée et hyper calorique. Mais le souci, c'est qu'il y a encore 50 % de personnes qui ne les consomment pas en raison d'un goût assez industriel et médicalisé.

Avec la Picorée et les mini cakes hyper protéinés que vous vendez, vous apportez une alternative culinaire à ces personnes ?

Exactement. Avec la Picorée, on se positionne comme une alternative entre la cuisine à la maison enrichie et les compléments nutritionnels oraux. La personne va pouvoir prendre des mini cakes pour compléter ses apports en protéines, en calories de la journée.

Ce sont des mini cakes qui ont quel goût ? Est-ce qu'ils sont bons ?

C'était tout le challenge du développement du produit, c'était de faire des collations hyperprotéinées et hyper caloriques, donc performantes, qui soient remboursées à terme, mais surtout plus gourmand et plus naturel. Et on peut dire aujourd'hui qu'on est le premier complément nutritionnel enfin gourmand et naturel.

C'est quasiment deux ans de recherche et développement pour arriver donc à atteindre les mêmes performances que les compléments actuels, tout en ayant un goût équivalent à celui d'un gâteau goût vanille/amande qu'on peut acheter dans le commerce sans sentir le goût des protéines.

Et à picorer toute la journée, j'imagine, vu le nom du site ?

C'est ça, en fait, "La Picorée" c'est venu directement des retours de nos patients, des personnes âgées ou des personnes qui ont un cancer avec qui on a travaillé sur la construction de cette offre. Elles disaient qu'au cours de leur journée, elles ne mangent plus trois repas par jour, mais elles picorent dès qu'elles ont un petit peu faim. La personne peut grignoter, picorer tout au long de la journée les mini cakes.

Pas besoin d'ordonnance de médecin, on peut aller directement sur le site de La Picorée pour les acheter ?

Tout à fait. Nous, on a un réseau de prescripteurs, donc de médecins, diététiciens et pharmaciens qui vont prescrire nos produits. Mais il n'y a pas de remboursement derrière. Sinon on peut les acheter effectivement sur notre site. On est aussi présent dans deux pharmacies : la pharmacie du Carrefour Trifontaine à Saint-Clément-de-Rivière et celle de la rocade à Sète et. Et dans des boutiques de matériel médical.

Plus d'informations sur le site de La Picorée, en cliquant ici.