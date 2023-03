La piscine d'Étueffont obligée de trouver un nouveau financement pour continuer d'exister

L'avenir va-t-il s'inscrire en pointillé pour la piscine municipale d'Étueffont ? Située au nord du Territoire de Belfort, l'équipement va perdre en fin d'année une grande partie de son budget : le Conseil départemental arrête son financement de 240 000 euros au 31 décembre 2023, soit à la fin de la période de la convention passée en 2004 entre le département et le syndicat de gestion de la piscine.

La relative confiance du syndicat de gestion

Rassemblant une quarantaine de communes du Territoire de Belfort, le syndicat intercommunal de gestion de la piscine d'Étueffont sera bientôt seul à bord : sa mission est de trouver une solution pour combler le vide financier laissé par le Conseil départemental, qui représente 40% du budget total, les 60% restants étant apporté par le syndicat.

Premier concerné, le président du syndicat Christian Coddet assure au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard un avenir à court terme : "il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand à sa pérennité" précise l'élu, également maire de Giromagny. Principale piste, l'investissement de la Communauté de communes des Vosges du Sud (CCVS), dont fait partie la commune d'Étueffont.

Pourtant, les voix des maires de plusieurs communes présentes dans le syndicat intercommunal de gestion s'élèvent pour ne pas augmenter leur participation financière. L'alerte est lancée par Jean-Marie Hugard, le maire de Romagny-sous-Rougemont : "la communautés de communes des Vosges du Sud va-t-elle pouvoir assurer le financement ?" appuie l'élu.

L'union des communes s'effrite

Autre difficulté, certaines communes participant au financement de la piscine pensent à quitter le syndicat mixte... car elles dépendent tout simplement d'une autre communauté de communes que celle des Vosges du Sud ! "Dans notre syndicat, nous avions des communes du Grand Belfort. Je pense qu'il faut essayer de faire quelque chose avant de dire que ce n'est pas possible" espère Anne-Sophie Peureux-Demangelle, maire de la Chapelle-sous-Chaux.

Les réflexions seront observées par le Conseil départemental du Territoire de Belfort. Conseillère déléguée à l'aménagement et au tourisme, Marie-Line Moralais, rappelle que la gestion de la piscine d'Étueffont ne relève plus de la compétence du département. "La fin des termes de la convention était connu de toutes les parties. Une loi est passée (ndlr : la loi NOTRe promulguée en 2015 redéfinit les compétences de chaque collectivité territoriale) et nous n'avons plus la compétence de gérer la piscine."

À la place, la compétence de la Communauté de communes des Vosges du Sud peut être appelée. "Un travail est fait depuis des années" indique le département. De son côté, le président de la CCVS Jean-Luc Anderhueber demande de la "sérénité" pour travailler sur le dossier.

Un dernier coup de pouce du département ?

Le contexte a en tout cas provoqué l'opposition de la gauche républicaine, écologique et sociale à travers une motion déposée pour demander au département de continuer le financement de la piscine. La motion a finalement été rejetée. Le Conseil départemental du Territoire de Belfort précise qu'un soutien financier reste possible... avant de se désengager au début de l'année 2024.