La piscine de La Tour-du-Pin fait peau neuve après travaux

La Tour-du-Pin, France

C'est le grand jour pour le Centre aquatique de La Tour-du-Pin. Après des mois de travaux, la piscine rouvre au public ce lundi 4 novembre. Depuis le 11 août, les baigneurs trouvent portes closes devant le bâtiment et pour cause. Les Vals-du-Dauphiné ont effectué pour près d'un million de travaux à l’intérieur. L’objectif étant d'améliorer le confort des utilisateurs mais aussi faire baisser les coûts de fonctionnement.

40 à 45% d'économie chaque année

Pour faire baisser la consommation énergétique du centre aquatique, des travaux ont été réalisés à l’intérieur mais aussi sur la façade extérieur. "Nous avons refait l'ensemble des joints sur le bassin. Dans le plus grand, il y a aussi les hublots avec de la lumière et _la perte d'eau au niveau des joints était importante_. Ces hublots sont désormais hermétiques", raconte Jean-Paul Paget, Vice-président des Vals-du-Dauphiné avant d'ajouter, "faut dire que la piscine date de 1972, il y avait besoin d'un vrai rafraîchissement et de vrais travaux"

Des machines toutes neuves dans le sous-sol de la piscine © Radio France - Nina Valette

En plus des joints, des travaux de peinture ont été réalisés après plusieurs problèmes d'infiltrations mais pas seulement. "Nous avons également refait le réseau de filtration de l'air pour avoir un meilleur confort", explique le directeur du centre nautique.

Un contrat de rénovation énergétique

Dans le cadre de cette rénovation énergétique, c'est Engie qui a gagné l'appel d'offre. Un contrat de rénovation mais aussi d'entretien avec un close particulière "Pour faire simple, l'entreprise Engie sera rémunéré si les objectifs d'économies de fonctionnement sont réalisés", souligne Jean-Paul Paget, Vice-président des Vals-du-Dauphiné.

Grâce aux travaux, la piscine doit faire entre 40 et 45% d'économie par an sur la facture de gaz, d’électricité et d'eau. Si le pourcentage d'économie est plus faible, Engie sera rémunéré plus faiblement. Le budget de fonctionnement de la structure avoisine les 150 000 euros par an.

Avec la nouvelle installation, plus de fuite dans le locale technique © Radio France - Nina Valette

Les mauvaises surprises

Les habitués l'ont forcement remarqué, l'ouverture de la piscine a pris du retard. Initialement prévue le 23 septembre, les ouvriers ont eu quelques mauvaises surprises. Comme la découverte d'un mur porteur affaibli qu'il a fallut consolider avec des plaques de carbone et des poutres en acier, et la découverte d'amiante dans certains joints. Ces travaux en plus, ont retardés la réouverture de l'infrastructure au public. Mais dès ce lundi 4 novembre, à 8 heures, vous pouvez faire un plouf.