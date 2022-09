La piscine de Rivesaltes ferme subitement ses portes "à cause de la crise énergétique"

La nouvelle est tombée subitement ce lundi matin : la piscine Les Dômes va rester fermée jusqu'à nouvel ordre. Le groupe Vert Marine, qui en assure la gestion en délégation de service public, invoque, dans un communiqué de presse, "la crise énergétique". "Les hausses du coût de l’énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd’hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement et pérenne socialement ", a indiqué la direction de la piscine dans un message affiché sur son site internet et ses réseaux sociaux.

La piscine de Rivesaltes n'est pas la seule concernée. Le groupe a pris la même décision pour une trentaine de ses installations en France. Le complexe aquatique Ingreo de Montauban dans le Tarn-et-Garonne a fermé ses portes provisoirement ce lundi, indique France Bleu Occitanie. L'équipement est géré par le groupe Vert Marine, une délégation de service public. L'Aquapolis à Limoges a aussi cessé son activité, rapporte France Bleu Limousin.