La piscine de Saint-Just-en-Chevalet fermée à cause de la sécheresse

Il n'y a plus de piscine municipale pour les vacanciers de Saint-Just-en-Chevalet.

Saint-Just-en-Chevalet, France

La sécheresse a eu raison de la piscine de Saint-Just-en-Chevalet, non loin de Roanne. Suite à un arrêté préfectoral restreignant l'usage de l'eau, la piscine ferme ses portes en ce lundi 29 juillet. Dans la "Baïne", impossible de continuer avec moins d'eau à accueillir des touristes.

L'adjointe au maire en charge du dossier, Emmanuelle Barlerin, se désole : "On n'a pas le droit d'utiliser l'eau pour réapprovisionner notre piscine, qui est une piscine à débordement. Ça veut dire que la filtration se fait par le débordement, donc en temps normal, on est obligés de toujours ramener de l'eau pour la tenir propre. Et là, c'est impossible". Pour le moment, la mairie n'a pas de date de réouverture de prévue.

Les commerçants inquiets

Après la piscine elle-même, le premier impacté est le camping du Verdillé, dont la fréquentation dépend beaucoup de l'attractivité des activités aquatiques l'été. Sur les 62 emplacements, deux annulations de dernière minute ont eu lieu après l'annonce de la fermeture.

Au supermarché Carrefour Contact, le directeur David Sardin est lui aussi préoccupé du risque de voir les touristes partir : "Quand les gens sortent de la piscine, ils viennent au magasin. On va chercher des gâteaux pour les gamins, des boissons, des bricoles ... mais des bricoles et des bricoles, ça fait des gros caddies. On risque de passer à côté de quelque chose".

Pour y pallier, la mairie met en place des activités sur la base de loisirs de Saint-Just-en-Chevalet : tournois de football, de volley-ball, de pétanque et de molyky, mais aussi pêche dans la rivière et promenades.