La piscine l'Arobase de Roye reste fermée

La piscine-patinoire l'Arobase de Roye, dans l'est de la Somme est restée portes closes ce lundi. Elle fait partie de la liste des sites que son exploitant, Vert Marine a décidé de fermer à cause de l'explosion des coûts de l'énergie.

La piscine l'Arobase de Roye, dans l'est de la Somme reste fermée. Comme pour une trentaine de piscines publiques, à Limoges, Granville ou Versailles l'exploitant, Vert Marine ne peut plus faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, a indiqué la société dans un communiqué.

Souvent chauffées au gaz, les piscines sont des équipements très énergivores et subissent de plein fouet la hausse des prix. La société Vert Marine a dû fermer "pour une durée temporaire" un tiers de ses établissements et a placé "les personnels en chômage partiel".

La facture énergétique de ce délégataire de service public est passée de "15 à 100 millions d'euros", soit "la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise". La société, qui a des discussions avec les collectivités depuis juin n'a pas pu trouver de solution à ce stade. Elle affirme ne pas vouloir procéder à une multiplication des tarifs par trois.

Elle en appelle ainsi "aux instances locales et gouvernementales afin de prendre les décisions nécessaires et inédites pour revenir à des coûts supportables de l'énergie et permettre d'assumer les obligations de service public, et en premier lieu l'apprentissage de la natation notamment en milieu scolaire", explique cette société qui compte 2.000 salariés.