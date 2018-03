Diors, France

S'oriente-t-on vers une reprise dans le dossier AR Industries ? Des industriels se seraient manifestés ces derniers jours pour la reprise du sous-traitant automobile placé en redressement judiciaire à Diors et qui emploie 390 salariés. Dans un courrier daté du mardi 27 février 2018, le Ministre de l'économie Bruno Le Maire confirme que "des premières marques d'intérêt ont été données par des industriels et les efforts se poursuivent afin que le tribunal puisse être saisi d'offres de reprises sérieuses". Le Ministre ajoute : "La piste d'un adossement industriel apparaît comme la plus susceptible à redonner des perspectives à cette société".

Date limite de dépôt des candidatures le 15 mars

Les entreprises intéressées par une éventuelle reprise d'AR Industries doivent se faire connaître avant le 15 mars minuit, limite de dépôt des candidatures. Mi-février, la période d'observation d'AR Industrie avait été prolongée jusqu'au 16 juillet 2018 par le tribunal de commerce d'Orléans. Le maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole Gil Avérous avait été reçu à Bercy le 10 janvier dernier pour évoquer le dossier.