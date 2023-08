La piste "qui colle" de l'aéroport de Bassillac en Dordogne pourra rouvrir mi-septembre après des travaux

Mairie de Bassillac et Auberoche

Pendant trois mois et demi, les avions commerciaux n'auront pas pu se poser sur le tarmac de l'aéroport de Bassillac. La faute à une piste qui "collait", à cause de la chaleur de l'été et après des travaux qui ont mal tourné sur une partie de la piste au mois de juin.

Le Syndicat mixte Air Dordogne engage à partir de cette semaine des travaux pour remettre la piste en service. Hydro-décapage de nuit, pontage, peinture vont être refaits à partir de ce mercredi 30 août, un chantier qui doit durer jusqu'au 13 septembre. La piste pourra rouvrir ensuite.

800 mouvements en moins cet été

"Le décapage nocturne risque d’émettre des nuisances sonores" pour les riverains, prévient la mairie de Bassillac. Il ne sera pas anormal non plus de voir des engins de chantier sur le tarmac pendant les premières semaines de septembre.

Depuis le début du mois de juin, seule la piste en herbe de l'aéroport restait utilisable, pour les avions qui sont basés à Bassillac. La fermeture de la piste a provoqué 800 mouvements d'avions en moins cet été sur l'aéroport.