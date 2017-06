La Pive en circulation à Besançon, Pologny et bientôt Lons-le-Saunier

Cette monnaie locale est acceptée dans une soixantaine de boutiques ou par des producteurs depuis la mi-mai. Son objectif : renforcer les échanges entre les acteurs du territoire Franc-Comtois.

Depuis 15 jours Catherine Sybille a le petit logo "accepte la Pive" à l'entrée de son restaurant : "Un premier client m'a payé en Pive la semaine dernière !", s'enthousiasme-t-elle. Elle a même laissé une place spéciale à la Pive dans son tiroir caisse. Pour l'instant le projet n'en ai qu'à sa phase de test, jusqu'à son lancement officiel en septembre prochain, mais déjà soixante producteurs, commerçants ou encore patrons de bars et restaurants se prêtent à l'expérience.

Renforcer le tissu économique local.

Mais pas question de jouer à la dînette avec des nouveaux billets pour Catherine, à terme elle aimerai payer ses fournisseurs en Pive. Car l'idée de la Pive c'est avant tout de créer un tissu économique local. Interdit de l'épargner à la banque, cette monnaie doit circuler ! et localement. "Je ne veux pas récolter les pives et simplement me retourner vers l'association pour récolter des euros, mais je veux faire travailler la Pive".

Marie-Pierre Norois a adhéré au projet La Pive il y a un an. © Radio France - Lila Lefebvre

Une Pive vaut un euro, ça demande plus de travail pour les professionnels qui adhèrent au projet (il faut faire les comptes pour les deux monnaies !) Mais c'est avant tout une question de militantisme pour Marie-Pierre Norois maraîchère de légumes de saison bio à Marchaux : "Notre métier est déjà militant, et puis la pive permet aussi de diffuser nos idées". Marie-Pierre n'écoule sa production qu'à l'échelle de la région, pour des raisons économiques, mais aussi écologiques, c'est un des aspects centraux prôné par le projet de La Pive.

Près de 10 000 pives, l'équivalent de 10 000 euros sont en circulation en Franche-Comté.