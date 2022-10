La Pizzeria Pepe & Pina à Saint Jean de Védas fait gagner des pizzas sur Instagram. Les restaurateurs ont installé une boite à pizzas dans le centre-ville de Montpellier. Pour inciter les clients à en acheter, des concours sont organisés sur le réseau social Instagram. Il faut se prendre en photo avec les pizzas. Les photos les plus drôles sont sélectionnées et les gagnants remportent des pizzas gratuites.

Le prochain concours commence ce vendredi 21 octobre, il faut se rendre sur la page Instagram de Pepepina.box et suivre les règles qui y sont publiées.

Entretien avec le gérant de la pizzeria, Julien Malta.

Vous avez déjà fait un heureux qui a gagné un an de pizzas gratuites. Comment s'est déroulé ce concours ?

On a démarré un concours le 5 septembre. On a souhaité un peu marquer le coup pour l'ouverture d'une nouvelle machine à pizza en plein centre-ville de Montpellier. Il fallait simplement s'abonner sur Instagram. Et donc le 26 septembre, il y a eu un tirage au sort. Effectivement, une personne a gagné 52 pizzas sur l'année.

Vous organisez donc de nouveaux concours sur le réseau social Instagram ?

On a un premier concours qui sera un concours photos. Pendant une semaine, tous les clients vont pouvoir se prendre en photo à la maison avec une pizza qu'ils nous aurons achetée. On espère une photo plutôt fun qui sort de l'ordinaire avec la pizza. Et puis on fera gagner les trois plus belles photos. Puis on va essayer de faire des concours tous les mois afin de faire gagner toujours quelques pizzas à nos clients.

Tout ça sur le réseau social Instagram, donc il faut aller suivre votre compte. Pourquoi organiser ce genre de concours ?

Avec mes deux amis, on a créé cette société pour distribuer les pizzas à partir d'une machine Pépé Pina Box. On a voulu s'amuser aussi dans notre aventure. On a réfléchi à plein de petits jeux pour que nous on s'amuse et qu'on fasse s'amuser nos clients. Et puis, le but c'est de communiquer d'une façon différente que de simplement payer une communication ou faire appel à des influenceurs. Nous on veut s'éclater, on veut que nos clients s'éclatent.

Julien Malta. C'est le moment de donner envie de participer à un concours qui va être organisé sur votre compte Instagram. Elles sont aussi bonnes que ça, vos pizzas ?

Aujourd'hui, ça fait presque 60 ans qu'on fait ça sur Montpellier. Mon grand père, mon père et moi même. On a toute la famille qui a des pizzérias sur Montpellier. Je pense que notre réputation n'est plus à faire mais elle est à pérenniser.

C'est quelque chose d'assez difficile. On a, je pense, depuis de nombreuses années quelques bons retours il me semble. Donc, je vous dirais qu'elles sont même excellentes.

Pour participer au concours, il faut donc se rendre sur la page Instagram de Pepepina.box

