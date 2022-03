La place du biogaz progresse en Auvergne-Rhône-Alpes en 2021 selon GRTgaz

Selon le bilan 2021 de GRTgaz, une des deux sociétés qui gère le transport de gaz naturel en France, la consommation de gaz a progressé de 8% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à 2020 et la demande en gaz du secteur industriel est elle aussi à la hausse, de 8%, ce qui lui permet de retrouver "son niveau de 2019".

Les gaz renouvelables gagnent du terrain

En attendant de savoir quelle conséquence aura sur la consommation 2022 le contexte de conflit en Ukraine et de hausse des prix, une des dimensions de l'année passée en terme de consommation et de production de gaz est celle de la poussée, maintenue, des "gaz renouvelables". GRTgaz souligne ainsi "qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de sites de biométhane injectant du gaz dans le réseau a quasiment doublé en 2021", passant de 15 à 28 sites. La production en elle-même a fait un bon de 82%, avec une capacité totale de production de biométhane "de 266 GWh/an" (Giga watt heure) l'an passé, "l’équivalent de la consommation de 23 000 logements". L'évolution est là, même si cela reste minoritaire en regard de la consommation de gaz annuelle en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est élevée à 51 TWh (Tera watt heure) en 2021.

Par ailleurs "l’hydrogène bas-carbone rejoint le concert des gaz renouvelables" selon GRTgaz, qui souligne que "son développement est poussé par une filière régionale dynamique, l’offre et la demande s’organisant autour des bassins industriels régionaux". Enfin le parc de véhicules GNV et bioGNV "a progressé de 50% l'an passé" selon l'entreprise, qui dénombre en Auvergne-Rhône-Alpes "près de 1166 camions (+48% en 2021) et 500 bus et cars (+55%)" sont en circulation dans la région. Ils se ravitaillent en gaz et biogaz "dans 26 stations publiques (vs 18 en 2020), et 7 autres sont en projet".