La place du marché d'Amiens fait peau neuve

Un chantier de quatre mois démarre ce lundi sur la place Maurice Vast qui accueille la principal marché d'Amiens autour des halles au frais. Les pavés, abimés par le temps seront poncés pour rendre cet espace uniforme et moins dangereux. Les trous se sont multipliés ces dernières années au sol.

Autour des Halles et du beffroi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la place Maurice Vast, également appelée place au fil est un des lieux incontournables d'Amiens. C'est là que s'installent les marchés du mercredi et du samedi, très fréquentés. Le problème c'est que les pavés au sol ne sont plus de première fraîcheur. Avec le temps, le granit s'abime, les joints s’effritent et les trous se forment.

Parmi les usagers, passants comme commerçants, les avis sont unanimes, marcher sur cette place peut virer au parcours du combattant. " Je dois faire très attention pour ne pas tomber", dit cette passante. "Quand on met les pieds là dedans, on est certains de plonger. Je veux bien plonger mais à la piscine, pas là dessus", poursuit ironiquement une autre cliente du marché.

Rendre la place moins dangereuse

Le but de ces travaux, réclamés par beaucoup est donc de combler ces trous au sol. "Les pavés seront poncés et les joints refaits pour redonner l'uniformité à la place", explique Mathieu Comte, ingénieur et qui va suivre le chantier. Tout commence ce lundi. Jusqu'au 19 mai, six zones seront délimitées et les travaux se feront zone par zone pour ne pas perturber les marchés du mercredi et du samedi ni le stationnement. 41 places sont disponibles sur la place.

Patrick Pigout (à droite) et Mathieu Comte constatent le délabrement de certains pavés de la place du marché © Radio France - François Sauvestre

"Tout à été fait dans la concertation", assure Patrick Pigout, adjoint au maire d'Amiens en charge du secteur centre. Les commerçants, les usagers attendent la remise à neuf de ces pavés. L'élu précise aussi l'autre objectif du chantier qui est "d'embellir la place" et d'effacer le marquage jaune au sol qui fait tâche près du beffroi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce marquage sera réalisé grâce à d'autre pavés rosés installés différemment. "Le contraste de couleurs et de positionnement permettront de rendre visible ce marquage", précise Mathieu Comte. Au total ce chantier va donc durer quatre mois, jusqu'au 19 mai prochain. Son coût total est de 345 000 euros.