Montpellier, France

Salengro libérée des travaux, Salengro délivrée d'un parking vétuste. Après plus de six mois de travaux et 150,000 euros investis par la ville, la place Roger Salengro située en plein coeur du quartier Figuerolles est métamorphosée.

Fini le parking vieillissant et son transformateur hors d'âge, fini aussi les monticules de poubelles. Voici une place aérée avec un revêtement bordeaux et une piste cyclable. Sans compter l'aire de jeux pour enfants et les toilettes publiques juste à proximité.

"On revit un peu avec ce nouveau lieu de vie" François habite le quartier depuis 10 ans.

Un réaménagement qui enchante les riverains qui avaient déserté la petite place. "On venait pas c'était un parking pourri, maintenant on vient passer du temps on croise des collègues, des amis, on va boire un verre c'est super" ajoute François. Mais c'est surtout la petite aire de jeux pour enfants qui a le plus de succès : "ils s'amusent en toute sécurité grâce à ce grillage, on reviendra plus souvent" constate Sandrine qui n'est pas du quartier mais qui profite aussi.

Pour en faire ce lieu de vie, les équipes de la ville ont du supprimer les 3/4 de la soixantaine de places de parking. Il n'en reste que douze autour de la placette et c'est un vrai problème en revanche pour les commerçants.

"Les clients ne viennent plus, ils ne peuvent pas se garer c'est le bazar, il faut rajouter des places de parking sinon on va mourrir nous" Tarik qui tient la rôtisserie

Les toilettes installés © Radio France - Fabien FOUREL

Une aire de jeux pour enfants sécurisée © Radio France - Fabien FOUREL