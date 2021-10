La plate-forme bordelaise Helloasso passe le cap des 500 millions d'euros collectés

Depuis sa création en 2009, la plate-forme de collecte de fonds réservée aux assocations leur a permis de collecter 500 millions d'euros, avec une très nette accélération ces 2 dernières années : 147 millions collectés en 2020 et 220 millions prévus en 2021.

Helloasso permet aux associations sportives ou artistiques de ne plus attendre le traditionnel chèque de rentrée, mais d'être payée directement en ligne, et ce même si ces associations ne possèdent pas de site internet. Avec la crise du covid évidemment la digitalisation et les paiements en ligne ont explosé.

Un service totalement gratuit pour les associations

L'un des principes fondateurs d'Helloasso, dans l'esprit de sa présidente Léa Thomassin, c'est d'offrir un service totalement gratuit aux associations, sans aucune commission, afin que ces dernières récupèrent 100% des cotisations qui leur sont versées.

Pour se financer, la plate-forme reconnue d'utilité publique, propose aux adhérents de ces associations ou à tous les citoyens qui le souhaitent de la soutenir en faisant un don de quelques euros ou plus à la fin de leur procédure de règlement.

Depuis 2009, elle a déjà aidé 160 000 associations partout en France. Elle propose également un service de vente de billets ou du soutien à des projets humanitaires ou écologiques. Depuis le mois de septembre, vous pouvez même accéder à un moteur de recherche spécial associations.

