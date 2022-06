Vendredi 24 juin 2022, la plateforme de livraison de proximité d'Amazon à Longvic ouvrait ses portes aux médias et élus pour montrer le fonctionnement du site. L'occasion de découvrir les coulisses du géant américain, mais aussi, pour Amazon, de montrer son plus beau profil.

PHOTOS - La plateforme Amazon de Longvic se montre sous son plus beau jour

La plateforme Amazon de Longvic livre en Côte-d'Or, en Saône-et-Loire et dans le Doubs

Quel est le trajet d'un colis Amazon avant d'arriver dans notre boîte aux lettres ? Lors d'une visite de la plateforme de livraison de proximité de Longvic, le 24 juin 2022, quelques élus et journalistes ont pu le découvrir. Ouverte depuis le jeudi 31 mars 2022, la plateforme Amazon de Longvic livre des colis en Côte-d'Or, Saône-et-Loire et dans le Doubs. Le groupe veut redorer son image, notamment en ce qui concerne la création d'emplois et le traitement des employés.

Des journées rythmées à la seconde près

Un seul mot d'ordre dans le bâtiment de 10 000 mètres carrés : optimisation. Pour cela, rien n'est laissé au hasard. La journée commence à l'aube : cinq semi-remorques apportent les colis, qui sont ensuite triés par destination par les employés Amazon. Au fur et à mesure de la journée, ces sacs de colis sont déposés dans des chariots, pour ensuite être emportés par les livreurs partenaires.

Tous les postes ont des protocoles bien particuliers à respecter. Les livreurs par exemple, arrivent par vague de seize camionnettes, se garent à des places spécifiques, guidés par des employés. Au signal, les moteurs sont arrêtés, les livreurs descendent et chargent leur camions, puis redémarrent et repartent dans le même ordre. Une organisation presque militaire, poussée à l'extrême qui semble ne laisser passer aucun imprévu. Même les pauses sont faites à des horaires précis.

Des conditions de travail idéales ?

Souvent critiquée pour le mauvais traitement de ses salariés, la firme américaine veut au contraire montrer le bonheur de ces derniers. Comme Simon, choisi pour rencontrer les médias. Après avoir travaillé à la Poste, concurrent direct d'Amazon, cet employé de 30 ans a finalement choisi Amazon : "il y a plus de perspectives d'évolution, et puis je me sens mieux : ici, tout le monde se tutoie, même les cadres, nous sommes proches les uns les autres", explique-t-il.

Le groupe Amazon veut également montrer qu'il prend soin de ses salariés : ils travaillent en musique, ont des perspectives d'augmentation de salaires intéressants, ont des pauses régulières, choisissent même un thème au site (à Longvic, c'est Harry Potter). Mais le point sur lequel le groupe met le plus l'accent, c'est la sécurité. "Tous nos employés, qu'ils soient en CDI ou intérimaires sont formés à la sécurité", précise François Borghesi, responsable régional des opérations pour les agences de livraison du Nord de la France. A l'entrée, une pancarte indique le nombre de jours passés sans "incidents".

Une réponse aux critiques ?

Lorsque le groupe avait annoncé son installation dans l'agglomération dijonnaise, les Amis de la Terre avaient organisé des protestations. Outre l'argument écologiste, l'association reprochait au groupe de ne pas créer autant d'emploi qu'il en détruisait.

Aujourd'hui, 34 personnes y travaillent à plein temps, en plus des emplois intérimaires et des 180 livreurs embauchés par les partenaires du groupe. "84% des nouveaux arrivants viennent de la région", assure Ali-Ihsan Sensoy, le directeur du site. A terme, une vingtaine de nouvelles places devraient s'ouvrir.

La visite en images

Les 34 employés ont choisi le logo et le thème de la plateforme : la chouette qui rappelle Harry Potter © Radio France - Pauline Boudier

Les colis sont triés dans des sacs en fonction de leur destination © Radio France - Pauline Boudier

Simon dépose les sacs sur des chariots pour les livreurs © Radio France - Pauline Boudier

Les camionnettes arrivent par vagues de 16, il y a 6 vagues par jour © Radio France - Pauline Boudier